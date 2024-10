7 filmes clássicos de halloween para assistir no fim de semana 

O Halloween está chegando! Que tal entrar no clima fazendo uma maratona dos melhores clássicos de terror? Listamos filmes que têm o poder de nos levar a um universo de medo e suspense, onde o desconhecido e o sobrenatural desafiam nossa coragem.

Obras como “O Iluminado” e “Halloween – A Noite do Terror” estabeleceram padrões para os longas de terror psicológico e slasher, fazendo com que o público se sentisse assustado de maneira inédita! Seja para fãs antigos ou para novos espectadores, relembrar esses títulos é reviver uma experiência cinematográfica única, onde a genialidade dos cineastas transcendem gerações. Confira a seleção:

Psicose (1960)

Dirigido por Alfred Hitchcock, o filme é um marco do suspense psicológico. Após roubar 40 mil dólares para se casar com o namorado, uma mulher foge durante uma tempestade e decide passar a noite em um hotel que encontra pelo caminho. Ela conhece o educado e nervoso proprietário do estabelecimento, Norman Bates, um jovem com um interesse em taxidermia e com uma relação conturbada com sua mãe. A história do trouxe cenas icônicas, como a do chuveiro, e redefiniu o gênero.

O Exorcista (1973)

Um dos filmes de terror mais assustadores de todos os tempos. Uma atriz vai gradativamente tomando consciência de que a sua filha de doze anos está tendo um comportamento completamente assustador. Deste modo, ela pede ajuda a um padre, que também é um psiquiatra, e este chega a conclusão de que a garota está possuída pelo demônio. O filme é famoso por suas cenas intensas e atmosfera aterrorizante.

Continua após a publicidade

O Iluminado (1980)

Baseado no livro de Stephen King e dirigido por Stanley Kubrick, este clássico acompanha a transformação de Jack Torrance enquanto ele se isola em um hotel assombrado, oferecendo uma interpretação assustadora da sanidade.

Halloween – A Noite do Terror (1978)

John Carpenter criou um dos maiores vilões do terror, Michael Myers, neste filme que marcou o início do subgênero slasher. Sua trilha sonora inconfundível e o clima de tensão o tornaram um ícone.

Continua após a publicidade

A Noite dos Mortos-Vivos (1968)

Dirigida por George A. Romero, a trama narra um grupo pessoas que se refugia em uma casa abandonada quando cadáveres voltam à vida e tentam devorar os vivos. O pragmático Ben faz o possível para controlar a situação, mas quando os zumbis cercam o local, os outros sobreviventes entram em pânico.

O Bebê de Rosemary (1968)

Roman Polanski explora o horror psicológico neste filme sobre uma mulher que desconfia que o filho que carrega faz parte de um culto satânico. Sua trama perturbadora é envolvente e aterradora.

Continua após a publicidade

Massacre da Serra Elétrica (1974)

Um marco do terror gore, o filme dirigido pelo Tobe Hooper segue um grupo de amigos aterrorizados por uma família canibal, sendo Leatherface o mais famoso deles. A crueza das cenas e o baixo orçamento criaram uma experiência imersiva e perturbadora.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.