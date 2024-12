5 receitas de biscoito de Natal deliciosas: gengibre, amanteigado e mais

Continua após a publicidade O Natal é conhecido por ser um momento que, além de envolver a família e os amigos, apresenta uma ceia repleta de salgados e sobremesas. Uma das tradições mais especiais dessa celebração é a preparação de biscoitos, seja para decorar a mesa da ceia ou para presentear alguém. Pensando nisso, separamos 5 receitas deliciosas para deixar a sua comemoração ainda mais doce!

Biscoito de Nata

Ingredientes

3 colheres (sopa) de açúcar refinado

1 colher (sopa) de manteiga

2 gemas

1 copo de nata

1 colher (café) de sal

2 1/2 xícara (chá) de amido de milho

1 limão , apenas as raspas (ou raspas de laranja ou canela em pó)

Modo de preparo

Em uma tigela, bata o açúcar e a manteiga até obter um creme. Junte as gemas no processo e, em seguida, acrescente a nata e o sal. Mexa até obter uma mistura homogênea e adicione o amido aos poucos, amassando bem, até que a massa desgrude das mãos.

Depois, junte as raspas de limão (ou o sabor de sua preferência) e misture. Abra a massa e enrole de modo a formar anéis ou utilize cortadores de formatos diversos e pressione levemente com um garfo.

Em uma assadeira, leve ao forno preaquecido a 180°C por 15 minutos ou até que os biscoitos comecem a dourar. Por fim, retire, deixe esfriar e armazene em um recipiente bem fechado para manter a textura.

*Receita cedida pela chef Ana Luiza Trajano

Plätzchens

Ingredientes

6 ovos

300 gramas de manteiga

500 gramas de açúcar

1 kg de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento químico em pó

1 colher (chá) de essência de baunilha

1 clara de ovo

2 colheres (sobremesa) de suco de limão

300 gramas de açúcar de confeiteiro

Modo de preparo

Faça as bolachas e, em um recipiente, misture a farinha de trigo peneirada com o fermento em pó. Em seguida, junte o açúcar e misture.

Acrescente a manteiga em temperatura ambiente e, com as mãos, misture até formar uma farofa. Depois, adicione os ovos um a um, amassando até que a massa solte das mãos.

Para finalizar, acrescente a essência de baunilha. Enfarinhe uma superfície lisa e abra a massa no rolo. Recorte a massa e molde. Leve ao forno em temperatura média (180°C) até dourar.

Na decoração, misture a clara com o suco de limão e aqueça, sem deixar ferver. Coloque o conteúdo em uma vasilha e bata com o açúcar de confeiteiro até ficar firme.

*Receita cedida pela Weihnachtsfest – Festa de Natal de Pomerode (SC)

Biscoito de gengibre

Ingredientes

150 gramas de manteiga

1/2 xícara (chá) de açúcar mascavo

1/4 xícara (chá) de açúcar

2 ovos

1 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

1/2 xícara (chá) de farinha de nozes

1/2 colher (sopa) de bicarbonato de sódio

1 colher (sopa) de gengibre em pó

1 colher (chá) de canela em pó

1/2 colher (chá) de cravo-da-índia (ou cravinho) em pó

1 pitada de noz-moscada

Modo de preparo

Misture todos os secos e acrescente a manteiga gelada cortada em cubos até formar uma consistência de areia úmida. Depois, adicione os ovos e mexa até que a massa fique uniforme.

Envolva a massa em papel filme e leve à geladeira por aproximadamente 2 horas. Em seguida, abra-a entre duas folhas de papel manteiga e corte com cortadores de motivo natalino.

Asse em forno preaquecido a 180°C até que os biscoitos fiquem dourados. Quanto mais gelada estiver a massa quando for ao forno, mais crocante o biscoito ficará.

* Receita cedida pela Theodora Confeitaria

Biscoito amanteigado

Ingredientes

300 gramas de farinha de trigo

100 gramas de manteiga

145 gramas de açúcar

1 ovo

1 colher (chá) de essência de baunilha

1/2 colher (chá) de sal

1 colher (chá) de fermento químico em pó

Modo de preparo

Misture o açúcar, a manteiga e a essência de baunilha em uma tigela. Acrescente o ovo e o sal. Em seguida, o fermento e, por último, a farinha de trigo. Mexa bem até a massa ficar consistente e homogênea.

Leve ao forno em fogo médio (180°C) e tire quando os biscoitos estiverem dourados.

* Receita cedida pela Je t’aime Cookies

Biscoito tradicional

Ingredientes

2 ovos

500 gramas de açúcar mascavo

2 colheres (chá) de canela em pó

400 gramas de manteiga

200 gramas de margarina

1,3 kgs de farinha de trigo

5 unidades de clara de ovo

660 gramas de açúcar de confeiteiro

1 suco de limão

Modo de preparo

Misture ovos, açúcar mascavo, canela em pó, manteiga e margarina em um refratário. Vá adicionando a farinha de trigo aos poucos. Em seguida, asse em forno preaquecido a 150°C por 25 minutos.

Tire do forno e deixe esfriar e comece o preparo do glacê. Para isso, coloque as claras, o açúcar e o suco do limão na batedeira. Comece batendo vagarosamente e, assim que estiver homogeneizado, bata em velocidade máxima por aproximadamente 5 minutos ou até branquear e criar corpo e consistência.

* Receita cedida pela confeiteira Bebel, da Du Chocolat (Blumenau – SC)

