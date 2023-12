Final de ano chegando, e é hora de se preparar para uma das refeições mais aguardadas: a ceia natalina! E para você que quer preparar o clássico com perfeição, separamos as 5 melhores receitas de peru de Natal de Claudia Cozinha!

7 melhores receitas de peru de Natal

Peru de Natal com molho balsâmico

Ingredientes:

1/4 xícara (chá) de manteiga derretida (50 g);

1 cebola média cortada em pedaços;

2 xícaras (chá) de vinho branco seco (480 ml);

4 folhas de louro;

1/2 xícara (chá) de aceto balsâmico (120 ml);

2 colheres (sopa) de sal;

1 colher (chá) de pimenta-do-reino;

1 colher (sopa) de orégano seco;

1 colher (sopa) de tomilho seco;

1 colher (sopa) de estragão seco;

4 dentes de alho;

1 Peru inteiro (3 a 5 kg).

Modo de preparo:

Com um garfo, fure as coxas e o peito. Regue todo o peru, por dentro e por fora, com o molho restante. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno, preaquecido, até que, ao espetar a carne da coxa com um palito, não saia nenhum líquido (cerca de 4 horas).

Retire o papel-alumínio e asse, regando de vez em quando com o molho, por cerca de 30 minutos ou até dourar bem.

Transfira o peru para uma travessa. Em uma panela pequena, em fogo alto, reduza à metade o molho que resultou do cozimento do peru. Sirva acompanhando a carne e enfeite com legumes de sua preferência.

Peru com ervas e maçãs carameladas

Ingredientes:

1/2 xícara (chá) de salsa (ou salsinha) picada;

1/4 xícara (chá) de tomilho;

1/4 xícara (chá) de orégano;

1 Peru (grande, de 5 kg);

1 garrafa de vinho branco;

1/3 xícara (chá) de mostarda;

3 xícaras (chá) de açúcar;

1/2 xícara (chá) de água;

1/4 xícara (chá) de vinagre;

1/3 xícara (chá) de ketchup (ou catchup);

14 maçã pequenas;

pimenta-biquinho para decorar.

Continua após a publicidade

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture a salsa, o tomilho e o orégano. Descongele o peru seguindo as orientações da embalagem.

Coloque a ave em uma assadeira e banhe-a com o vinho, a mostarda e o molho inglês. Passe a mistura de ervas sobre o peru e nas cavidades. Cubra-o com papel-alumínio e asse por cerca de 4 horas. Banhe-o com o caldo que se formar na assadeira.

Quando o peru estiver quase assado, retire o papel e deixe no forno por mais 50 minutos. Para fazer as maçãs carameladas, misture o açúcar, a água, o vinagre e o katchup em uma panela. Leve ao fogo e mexa.

Retire as sementes das maçãs fazendo um buraco do cabo até a outra extremidade.

Coloque as frutas na panela, tampe e cozinhe até ficarem macias. Disponha a ave em uma travessa, as maçãs em volta e enfeite com as pimentinhas.

Continua após a publicidade

Peru com molho de mostarda Dijon e ervas

Ingredientes:

2 xícaras (chá) de mostarda dijon (francesa) (para o molho);

1/2 xícara (chá) de mel (para o molho);

250 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente (para o molho);

1 ramo de sálvia , apenas as folhas (para o molho);

1 Peru pronto para assar;

sal e pimenta-do-reino branca a gosto;

2 unidades de cenoura em cubos grandes;

2 talos de salsão (ou aipo) em cubos grandes;

1 ramo de tomilho;

2 cabeças de alho cortadas ao meio;

1 taça de vinho branco.

Modo de preparo:

Em uma tigela pequena, misture a mostarda e o mel. Separe 3/4 dessa mistura e junte à manteiga e metade da sálvia, misturando bem até formar uma pasta. Reserve o restante da mostarda com mel.

Coloque o peru em uma travessa que possa ir ao forno e, com a ajuda de uma espátula, solte a pele do peito do peru da carne, delicadamente para não romper. Coloque por debaixo da pele 2 colheres da pasta com manteiga e espalhe pelo peito. Tempere a cavidade da ave com sal e pimenta, e depois coloque metade dos vegetais e das ervas e o alho, até completar.

Distribua o restante das ervas sob as coxa, asas, peito e tempere com sal e pimenta. Regue o peru com o vinho branco. Leve para assar em forno preaquecido a 250°C por 20 minutos.

Retire do forno e cubra com papel alumínio. Diminua o a temperatura para 210°C e volte ao forno. Asse por 1 hora. Retire o papel e volte ao forno até que o termômetro suba, o que leva cerca de 1 hora e 30 minutos. Durante esse período pincele a ave a cada 30 minutos com 2 colheres de sopa de manteiga.

Continua após a publicidade

Sirva o peru com o molho de mostarda e mel. coloque o tomate em rama no topo do recheio. Volte ao forno para assar por cerca de 40 minutos, ou até dourar e o recheio ficar firme. Retire do forno e sirva em seguida.

Peru natalino clássico

Ingredientes:

2 colheres de sopa de manteiga;

1/2 xícara (chá) de vinho branco;

2 colheres de sopa de cebola ralada;

Suco de 1 laranja;

Sal e pimenta-do-reino a gosto;

1 peru de 5kg descongelado, sem miúdos.

Modo de preparo:

Derreta a manteiga com o vinho e desligue o fogo e adicione a cebola, o suco de laranja, a pimenta e o sal. Envolva o peru com esse molho e deixe marinando por 4 a 5 horas na geladeira. Coloque o Peru na assadeira amarrando as pernas do peru cruzadas e prendendo as asas e cubra com papel alumínio e leve para assar no forno. Deixe assar por 3 horas em temperatura 180ºC e depois desse período retirar o papel alumínio e continuar assando por mais ou menos 1 hora ou até o peru estar assado e dourado, a cada 30 minutos.

Para saber se o peru está assado, espete uma faca na coxa, se o liquido que escorrer for limpo e sem sangue é porque está no ponto correto, caso escorra sangue é sinal que ainda está cru e deve assar por mais alguns minutos. Retire o peru do forno e pincele com o vinho e a manteiga.

Peru de Natal com batata-doce e especiarias

Ingredientes:

1 Peru (aproximadamente 4 kg);

2 xícaras (chá) de vinho branco seco;

1 cebola picada;

2 dentes de alho;

100 gramas de manteiga;

1,5 kgs de Batata-doce sem casca;

1 xícara (chá) de açúcar mascavo;

3 colheres (sopa) de água;

1 colher (chá) de sal;

1 colher (chá) de especiarias (alcaravia, noz-moscada ralada, coentro em grãos, pimenta-calabresa em flocos e canela em pó);

1 colher (sopa) de gengibre em tiras;

2 colheres (sopa) de manteiga.

Continua após a publicidade

Modo de preparo:

Descongele o peru e retire os miúdos. Enxugue com papel-toalha. Bata no liquidificador o vinho, a cebola e o alho. Passe na carne e reserve por 1 hora. Escorra, mas reserve o tempero e recheie.

Passe 100 g de manteiga entre a pele do peito e a carne do peru. Costure aberturas. Forre a assadeira com papel-alumínio, cubra com folhas de salsão e coloque o peru por cima. Unte com o restante da manteiga, cubra com papel-alumínio e asse no forno, preaquecido, em temperatura média (170 °C a 190 °C), por 3 horas, regando com o caldo da forma e o tempero reservado.

Corte a batata em quatro e cozinhe no vapor. Leve ao fogo os ingredientes restantes, mexendo até o açúcar dissolver. Arrume em uma assadeira forrada com papel-alumínio untado e cubra com colheradas do molho de açúcar.

Leve ao forno até dourar e sirva com o peru.

Relacionadas Receitas Receita de salpicão de frango para o Natal

Continua após a publicidade