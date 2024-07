Receitas fitness: veja 3 opções gostosas e fáceis de preparar

Quem procura manter a forma costuma viver em um dilema: como comer coisas gostosas sem sair da dieta? A busca por receitas fitness pode parecer difícil em um primeiro momento, mas o que não faltam são boas opções de iguarias bem conhecidas, mas com uma quantidade menor de calorias e práticas de preparar. Aprenda trêsopções deliciosas para fazer hoje mesmo:

Pão de Queijo Fitness de Micro-ondas

Ingredientes

2 colheres (sopa) de queijo ralado

1 ovo

2 colheres (sopa) de óleo de coco

1 colher (chá) de fermento

4 colheres (sopa) de leite desnatado

3 colheres (sopa) de polvilho azedo

sal a gosto

Modo de preparo

Misture em uma caneca todos os ingredientes com um garfo e leve ao micro-ondas por 1 minuto e 40 segundos. Se quando retirá-la ele ainda não estiver com uma boa textura, coloque novamente no micro-ondas, e vá checando a textura a cada 10 segundos.

*receita cedida pela Mococa

Rocambole de Chocolate Light

Ingredientes:

Massa:

6 ovos (300g)

6 colheres (sopa) de farinha de trigo (60g)

2 colheres (sopa) de Açúcar Magro Fit (24g)

1 colher (chá) de fermento químico em pó (4g)

Leite Condensado:

1 ½ xícaras (chá) de leite em pó (150g)

4 colheres (sopa) de a çúcar fit (48g)

çúcar fit (48g) 1 xícara (chá) de água (200ml)

Recheio e cobertura:

4 colheres (sopa) de a chocolatado (40g)

chocolatado 2 embalagens de creme de leite light (400g)

1 colher (sopa) de farinha (10g)

Modo de Preparo:

Massa: Coloque todos os ingredientes na batedeira e bata por aproximadamente 8 minutos ou até obter uma mistura fofa. Despeje em uma forma retangular grande (31cm x 44cm), forrada com papel manteiga e leve ao forno preaquecido à 180ºC por aproximadamente 20 minutos. Retire do forno, deixe esfriar e desenforme.

Leite condensado: Coloque todos os ingredientes em um liquidificador, bata por 2 minutos e reserve.

Recheio e cobertura: Coloque em uma panela o leite condensado, o creme de leite, a farinha e o achocolatado, misture. Leve ao fogo e cozinhe até que fique um creme homogêneo ou em ponto de brigadeiro mole. Leve para gelar.

Montagem

Forre a mesa com um papel manteiga. Vire a forma, retire o papel da massa e vire a massa novamente com cuidado. Espalhe uma quantidade maior do recheio e deixe uma quantidade menor para cobertura. Enrole com auxílio do papel manteiga. Em seguida coloque a cobertura e corte as laterais do rocambole. Sirva.

Rendimento: 19 porções de 60g

*receita cedida pela Magro

Queijadinha de coco fit

Ingredientes

1 xícara (chá) de leite desnatado (200ml)

1 ½ xícaras (chá) de leite em pó (150g)

4 colheres (sopa) de a çúcar fit (48g)

çúcar fit (48g) 3 colheres (sopa) de queijo tipo parmesão (25g)

2 gemas (30g)

1 ½ xícaras (chá) de coco ralado sem açúcar (100g)

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes em uma tigela e mexa bem. Ponha forminhas de papel dentro das forminhas de alumínio, adicione a massa ou coloque-a em forminhas de silicone. Leve para assar em forno médio preaquecido à 180ºC por aproximadamente 20 minutos.

Rendimento: 14 porções de 30g

*receita cedida pela Magro

