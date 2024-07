Brownie de batata-doce e chocolate é opção de sobremesa fitness

Para quem busca uma sobremesa deliciosa sem abrir mão de uma alimentação saudável, o brownie de batata-doce e chocolate com ganache é a escolha ideal para matar a vontade de doces. Combinando o sabor rico e intenso do chocolate com os benefícios nutricionais da batata-doce, essa receita criada por Arlete Zbonik, nutricionista da Lapinha Spa, primeiro spa médico do Brasil, oferece uma alternativa fitness aos tradicionais doces carregados de açúcar e gordura. Seja para um lanche pós-treino ou para satisfazer aquela vontade de comer um doce de forma nutritiva, esse brownie promete surpreender seu paladar. Vamos descobrir como preparar essa delícia para a sobremesa?

Receita de b rownie de batata-doce com ganache de chocolate

Rendimento: 14 porções

Tempo de preparo: 55g

Nível de dificuldade: 145 calorias

Continua após a publicidade

Ingredientes

3 ovos

270g de batata-doce cozida

5g de essência de baunilha

90g de melado

45g de óleo de coco sem sabor

40g de chocolate 70% cacau derretido

30g de cacau em pó

50g de farinha de amêndoas

50ml de leite vegetal

70g de castanha-do-pará triturada

3g de bicarbonato de sódio



Modo de Preparo

Bata na batedeira os ovos até dobrarem de volume. Acrescente a batata-doce, a essência de baunilha, o melado e o óleo de coco sem sabor e bata por 1 minuto. Em seguida, acrescente o chocolate derretido e o cacau em pó e bata rapidamente. Adicione a farinha, acrescente aos poucos o leite vegetal e bata por 1 minuto. Desligue a batedeira e misture, com a ajuda de uma espátula, a castanha e o bicarbonato. Asse a 160ºC graus por 12 minutos.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.