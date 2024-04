5 exercícios simples para queimar muitas calorias em casa

Os exercícios para queimar calorias em casa podem ser a melhor alternativa para quem não possui tempo para frequentar a academia ou realizar aquela caminhada no parque. E mesmo que este não seja o seu caso, é extremamente importante incluir atividades físicas no dia a dia.

Exercícios simples para queimar calorias em casa

Se exercitar faz bem para o corpo, para a mente e para a nossa sensação de bem-estar de modo geral. Pensando nisso, entrevistamos a personal trainer Flávia Silva, que passa uma lista de exercícios caseiros que, além de serem fáceis de fazer, queimam muitas calorias e potencializam a saúde. Confira:

1. Pular corda

De acordo com Flávia, pular corda é um excelente exercício aeróbico que queima muitas calorias. “Você só precisa de uma corda e um pouco de espaço. Tente fazer séries de 1 a 3 minutos de saltos contínuos, intercalando com períodos de descanso”, explica.

Continua após a publicidade

Média de calorias gastas ao pular corda: 300-400 cal em 30 minutos

A personal relembra que a quantidade de calorias queimadas durante cada um dos exercícios da lista pode variar dependendo de vários fatores, incluindo o peso corporal, a intensidade do exercício, a duração e o nível de condicionamento físico da pessoa.

“Aqui, estou dando estimativas aproximadas do número de calorias queimadas por 30 minutos de cada exercício para uma pessoa com peso médio (cerca de 70 kg)”, esclarece.

2. Burpees

Continua após a publicidade

Os burpees são exercícios que trabalham o corpo inteiro, combinando agachamento, flexões e saltos. “A técnica é muito eficaz para queimar calorias e melhorar a resistência”, diz.

E como fazê-lo? Primeiro, comece em pé, agache-se, coloque as mãos no chão, estenda as pernas para trás e, então, faça a flexão.

Depois, traga as pernas de volta para a posição de agachamento e salte no ar. “Faça o máximo de repetições que conseguir em um minuto”, recomenda.

Continua após a publicidade

Média de calorias gastas durante o Burpees: 240-355 cal em 30 minutos

3. Agachamentos

Os agachamentos são ótimos para trabalhar os músculos das pernas e glúteos, além de, claro, queimar calorias.

Para fazê-los, se levante com os pés na largura dos ombros. Depois, abaixe-se como se estivesse sentando em uma cadeira, mantendo os joelhos alinhados com os tornozelos, e depois retorne à posição inicial. Faça séries de 10-15 repetições.

Continua após a publicidade

Média de calorias gastas no agachamento: 100-200 cal em 30 minutos

4. Prancha

Chegamos à temida prancha: apesar de doloroso, este é um exercício de fortalecimento do core valiosíssimo.

“Fique de bruços com os antebraços no chão, cotovelos alinhados com os ombros e os dedos dos pés no chão. Mantenha o corpo reto, contraia os músculos abdominais e segure essa posição por, no mínimo, 30 segundos”, explica.

Continua após a publicidade

Média de calorias gastas na prancha: 100-150 cal

5. Mountain climbers

Mais um exercício que trabalha a musculatura do corpo inteiro. “Comece em uma posição de flexão com as mãos no chão. Alternadamente, traga os joelhos em direção ao peito, mantendo o corpo em linha reta. Faça o máximo de repetições possível em 1 minuto.”

Média de calorias gastas no mountain climbers: 200-300 cal

Vá com calma

Por fim, Flávia nos relembra sobre a importância de começar devagar, aumentando a intensidade à medida que ganhamos condicionamento físico.

“Sempre consulte um profissional de saúde antes de iniciar um novo programa de exercícios, especialmente se você tiver alguma condição médica pré-existente.”