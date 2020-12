Os chefes Gustavo Doretto e Vitor Asprino, do Green Kitchen, restaurante com cardápio plant-based, compartilham a receita de uma peça fundamental no sanduíche de cogumelos da casa: a maionese de ervas a base de castanha de caju.

Além de lanches, a maionese pode ser servida com salada de batatas, acompanhamento para vegetais assados ou grelhados e até mesmo como um molho de salada.

Sobre os ingredientes, eles explicam que a receita “pode ser modelada de acordo com as suas preferências e disposição de ingredientes no dia do preparo. Por exemplo, o resultado fica igualmente maravilhoso substituindo o alho negro e azeite trufado, que em alguns lugares são difíceis de encontrar, por alho assado (assamos para que o alho perca o sabor de cru e ressalte o adocicado natural do ingrediente), manjericão e salsinha”, aconselham.