Receita de Mini Pizza de Berinjela à Parmegiana

Às vezes dá vontade de comer uma pizza de um sabor fora do convencional, e que seja saudável. Mas é possível? A chef Ninina Lacombe criou uma Mini Pizza de Berinjela à Parmegiana com dois tipos de queijo, que promete agradar paladares – vegetarianos ou não. A receita foi desenvolvida a pedido da empresária e influenciadora Gabriela Morais, que ensina como fazer no aplicativo Ritua, que reúne exercícios funcionais, receitas saudáveis e práticas de bem-estar. Aprenda a preparar:

Mini Pizza de Berinjela à Parmegiana

Ingredientes

1 berinjela

200g de queijo mozzarella fiordilatte (ou muçarela)

250g de molho de tomate

1 dente de alho

Azeite de oliva

Folhas de manjericão

Sal e pimenta

2 colheres (sopa) de queijo Parmigiano Reggiano (queijo parmesão ralado)

Tomates-cereja

Modo de Preparo

Berinjela

Corte a berinjela em fatias com cerca de 1/2 cm de espessura. Polvilhe sal e deixe descansar por alguns minutos. Seque as fatias com papel absorvente.

Coloque as fatias de berinjela em uma assadeira levemente untada com azeite de oliva. Asse-as no forno a 180ºC com a função ventilada por 15 minutos.

Molho

Enquanto as fatias de berinjela estão no forno, prepare um molho com azeite, alho picado, sal, pimenta e algumas folhas de manjericão.

Montagem

Retire as fatias de berinjela do forno e coloque o molho preparado sobre elas. Adicione um pouco de queijo mozzarella, meio tomatinho-cereja e polvilhe com um pouco de queijo Parmigiano Reggiano. Volte ao forno por mais alguns minutos até que o queijo esteja derretido e levemente dourado. Sirva as mini pizzas de berinjela quentes, decoradas com folhas de manjericão frescas.

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.

Continua após a publicidade