Mais Você: Receita de massa de pizza napolitana

Uma massa de pizza artesanal vai bem, né? No programa Mais Você desta terça-feira (16), Ana Maria Braga reproduziu a massa de pizza do chef Leonardo Zoppetti – uma receita napolitana com fermentação longa, levando de 24 a 48 horas para ficar no ponto para ir ao forno. O chef já havia preparado a pizza na atração na última quarta-feira (10), Dia Mundial da Pizza, mas a apresentadora gostou tanto que resolveu fazer novamente, com as próprias mãos. Aprenda e prepare já!

Na amassadeira, coloque a farinha de trigo, o fermento e comece a bater na velocidade 1. Lentamente, adicione 50% da água bem gelada. Continue batendo até a farinha absorver toda a água. Despeje o sal misturado aos outros 50% de água gelada e continue batendo até a massa absorver toda a água e formar uma massa homogênea (observe a formação do glúten). A temperatura nesta fase deve estar abaixo de 24° C.

Assim que a massa desgrudar totalmente do fundo da amassadeira, coloque o azeite e continue batendo a massa na velocidade 2 até que ele seja absorvido totalmente.

Desligue a amassadeira, transfira a massa para uma bancada e vá sovando, fazendo movimentos de dobra. Cubra a massa com plástico filme (ou coloque dentro de uma tigela com tampa) e deixe descansar por 1 hora em temperatura de 26° C.

Após esse tempo, divida em porções de 380 a 400 g e boleie, fazendo com que a massa fique sem dobras, esticada na parte de cima e muito bem fechada na parte de baixo.

Coloque as porções de massa boleadas em potes redondos de plástico transparente de 1 litro (levemente untados com azeite) e deixe em temperatura ambiente por 2 a 3 horas, até que a massa ocupe toda a base do pote. Leve os potes para refrigeração (de 2° a 4° C).

Retire da refrigeração com antecedência para que no momento de utilizar esteja a 20° C. Abra a massa com as mãos, utilizando a técnica de deslocar as bolhas de gás carbônico produzidas pela reação química da fermentação para as bordas – isso construirá uma estrutura alveolada na borda depois de assada.

Coloque a cobertura que preferir e leve ao forno pré-aquecido por 10 minutos. Retire do forno e sirva. Bom apetite!

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.