Receita de Croque Monsieur para comer assistindo à Olimpíada

Entre uma disputa e outra da Olimpíada de Paris, dá vontade de um lanchinho. E nada melhor do que manter-se no clima olímpico até nas pequenas refeições, preparando um sanduíche típico francês: o Croque Monsieur.

Anote os ingredientes para preparar quatro unidades – suficientes para repetir se der vontade, ou compartilhar com a família e amigos que estão torcendo por medalhas com você:

Receita de Croque Monsieur

Ingredientes

8 fatias de pão de forma

200 gramas de creme de leite

2 ovos

200 gramas de queijo Gruyêre

200 gramas de presunto ralado

Queijo parmesão a gosto

200 ml de molho branco

Sal a gosto

100 gramas de muçarela

Modo de preparo

Misture os ovos e o creme de leite e reserve. Em uma assadeira, espalhe 4 fatias de pão de forma, colocando o queijo gruyêre e o presunto ralado sobre as fatias. Coloque os pães superiores, fechando o sanduíche. Em seguida, misture a muçarela ao molho branco e jogue por cima.

Polvilhe com parmesão e leve ao forno pré-aquecido em 180ºC por 10 minutos, ou até gratinar. Sirva em seguida. Bom apetite!

*Receita cedida pelo Divino Fogão

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.

Continua após a publicidade