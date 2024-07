5 receitas francesas para sentir o gostinho da Olimpíada de Paris em casa

A Olimpíada de Paris começou, e a imersão para acompanhar os Jogos Olímpicos até 11 de agosto desperta a curiosidade sobre a gastronomia francesa. Mas não é preciso cruzar o Atlântico ou procurar um restaurante típico da França em sua cidade para sentir o gostinho de degustar pratos que os eles adoram. Aprenda 5 receitas francesas para preparar em casa:

Creme Brûlée

Ingredientes

500g de leite

500g de creme de leite fresco

1 fava de baunilha

250g de gemas

300g de açúcar refinado

Modo de preparo

Em uma panela, adicione o leite, o creme de leite e a fava de baunilha e leve para ferver em fogo brando. Junte as gemas com o açúcar em um bowl e misture delicadamente (de uma maneira que não incorpore muito ar, para que o creme não fique aerado após assar) até que o açúcar se dissolva.

Quando essa mistura levantar fervura, desligue o fogo e verta 1/3 dela sobre as gemas e o açúcar, misturando rapidamente para dissolver e obter uma mistura homogênea no processo de tempera.

Junte então o restante do leite quente e misture bem, mas sem incorporar muito ar. Deixe essa base descansar por no mínimo 12 horas – isso fará com que todo o residual de gemas e açúcar decante no fundo do recipiente e que as bolhas de ar desenvolvidas durante o preparo desapareçam.

Passado esse tempo, disponha a base do creme brûlée nos ramequins, mas sem encher pois é preciso que a quantidade de creme seja proporcional à quantidade de açúcar caramelizado.

Leve os ramequins para uma assadeira alta, despeje um pouco de água até atingir a metade do recipiente e leve para o forno pré-aquecido à 105ºC por no mínimo 45 minutos.

Para saber se o creme brûlée já está no ponto certo, dê uma leve movimentada na assadeira: se estiver levemente mole, como uma textura de pudim, está pronto.

Retire o creme brûlée do forno e leve para refrigerar por no mínimo 4 horas. Quando estiver frio, polvilhe uma fina camada de açúcar refinado e, com a ajuda de um maçarico, caramelize o açúcar até obter uma cor dourada. Caso não tenha maçarico em casa, basta aquecer a parte de trás de uma colher na chama do fogão e deslizar sobre o açúcar polvilhado. Se quiser, finalize com frutas secas caramelizadas.

*Receita cedida pelo chef confeiteiro Francisco Soligon, do restaurante Éze

2) Croissant

Ingredientes

1 kg de farinha de trigo

420ml de água

1 ovo

18g de sal

120g de açúcar

40g de fermento

200g massa fermentada

70g de manteiga

500g de manteiga para folhar

Modo de preparo

Bata por 15 minutos todos os ingredientes, exceto a manteiga para folhar. Guarde a massa na geladeira por 2 horas, coberta com filme plástico para não formar crosta. Abra a massa em um retângulo de 20 x 50 cm e a manteiga abra em um retângulo de 20 x 25 cm, colocado no centro da massa aberta.

Dobre da seguinte forma para fazer a folhagem: junte as pontas da massa, formando um envelope. Abra novamente a massa, também em um retângulo de 20 x 50 cm. Depois dobre a massa em 2/3 e feche o 1/3 restante em cima. Dobre ao meio, abra a massa em 20×50 cm novamente e dobre a massa em 1/3, três vezes, como um sulfite. A folhagem está pronta.

Abra pela última vez em 50×30 cm. Meça uma base de 3 x 9 cm e corte esse retângulo na diagonal, para enrolar os croissants. Deixe fermentar em temperatura ambiente – entre 17ºC e 24ºC – por 4 horas. Pincele um ovo e asse por 17 minutos em forno a 200ºC.

*Receita cedida pela Chef Helena Mil-Homens, da padaria St. Chico

3) Salada Chèvre Chaud

Ingredientes

Salada

90g de mix de folhas

4 unidades de queijo chèvre

20g de praliné

20g de maçã verde laminada

35g de molho de salada Chèvre Chaud

Ciboulette a gosto

Praliné

250g de amêndoa torrada

250g de açúcar

Molho de Salada ICI

1 litro de óleo de milho

250ml de vinagre de vinho branco

83g de mel

163g de mostarda

2,5g de hortelã

2,5g de manjericão

Sal a gosto

Pimenta a gosto

Molho de Salada Chèvre Chaud

1,5 litro de molho de salada ICI

175ml de grenadine

Modo de preparo

Monte o queijo de cabra em uma torrada e leve ao forno a 190ºC para aquecer por cerca de quatro minutos. Coloque o restante dos ingredientes em um bowl e mexa bem. Monte a salada em um prato, colocar os queijos para decorar e finalize com o praliné e o ciboulette.

Praliné

Faça um caramelo e coloque as amêndoas. Despeje a mistura em um silpat (tapete culinário antiaderente com fibra de vidro revestida com silicone) até esfriar e depois leve ao processador, até que fique em textura de farofa.

Molho de salada ICI

Bata no liquidificador o vinagre, mel e a mostarda. Acrescente aos poucos o óleo até ficar homogêneo. Adicione a hortelã e o manjericão picados, ajuste sal e pimenta.

Molho de Salada Chèvre Chaud

Misture os ingredientes até ficar homogêneo.

*Receita cedida pelo ICI Brasserie

4) Sopa de cebola gratinada

Ingredientes

4 cebolas grandes cortadas finamente em meia-lua)

2 talos de alho-poró

3 dentes de alho

2 colheres (sopa) de manteiga

1 colheres (sopa) de azeite

1 colher (sopa) de farinha de trigo

2 litros de caldo de carne não muito concentrado (ou rôti diluído em água)

1 buquê garni

1 baguete cortada em fatias de 2 cm

1 colher (sopa) de manteiga amolecida (em pomada)

100 g de queijo gruyère ralado

Modo de preparo

Aqueça uma panela de fundo grosso, derreta a manteiga com o azeite e refogue as cebolas e o alho-poró lentamente, em fogo baixo, por 20 a 30 minutos. As cebolas devem ficar bem douradas e a panela deve formar uma crosta levemente escura no fundo, sem que amargue ou pegue gosto de queimado.

Acrescente o alho, refogue um pouco mais, junte a farinha de trigo e mexa, para que ela se dissolva bem. Acrescente o caldo aos poucos, mexendo bem para que a farinha não empelote. Junte o buquê garni e deixe a sopa cozinhar de 40 minutos a 1 hora, ou até que as cebolas comecem a se desfazer.

Acerte a consistência da sopa, juntando água se necessário, ou reduzindo por mais alguns minutos no fogo (a sopa deve ser consistente, porém ainda líquida, pois a tendência é que ela engrosse conforme for esfriando).

Passe uma camada fina de manteiga amolecida na baguete e reserve. Em uma cumbuca de barro, coloque 2 conchas de sopa, assente a fatia de baguete boiando sobre e polvilhe o queijo em cima. Leve para gratinar no forno alto ou na salamandra, por cerca de 10 minutos. Sirva bem quente, com pimenta-do-reino e cebolinha francesa.

Dica: para uma versão vegetariana, substitua o caldo de carne por caldo de vegetais.

* Receita cedida pelo Le Jazz Brasserie

5) Drink Boulevardier

Ingredientes

30ml de uísque Jack Daniels

30ml de Vermute Carpano

30ml de Campari

1 zest de laranja bahia

1 gelão em cubo

Modo de preparo

Em um mixing glass pré-resfriado, adicione todos os líquidos. Coloque gelo o suficiente para cobrir e em seguida mexa por aproximadamente 12 segundos. Coe para um copo baixo com gelão em cubo, perfume e decore com o zest e a laranja bahia.

*Receita cedida pelo mixologista Alê D’Agostino, do Guilhotina Bar.

