4 sobremesas rápidas de Páscoa para se deliciar

Não tem como negar: almoço ou jantar especial pede um docinho para fechar a refeição com chave de ouro. E, claro, nem tudo precisa girar em torno do chocolate! Para você que quer uma refeição completa e deliciosa, mas sem perder muito tempo na cozinha, separamos 4 receitas de sobremesas rápidas de Páscoa, que certamente conquistarão toda a família.

Pensando em tornar o seu almoço de Páscoa ainda mais especial, separamos 4 receitas de sobremesas simples e rápidas de serem feitas para deixar a sua mesa de Páscoa ainda mais completa. Confira a seguir o passo a passo de cada receita:

4 receitas práticas de sobremesa para a Páscoa

Pavê de morango com suspiros

Ingredientes

1 xícara (chá) de creme de leite fresco (240 ml)

1 colher (chá) de essência de baunilha

560 g de morango

1/3 xícara (chá) de açúcar (60 g)

1 caixa de biscoito champanhe com açúcar fino (180 g)

250 g de suspiros em formato de gota (opcional)

Modo de preparo

Na batedeira, bata por aproximadamente 2 minutos o creme de leite com a essência de baunilha até obter picos firmes e reserve. Em uma tigela média, amasse 480 g de morango com um garfo, misture com o açúcar e reserve.

Continua após a publicidade

Quebre grosseiramente os biscoitos champanhe e os coloque no fundo de taças até formar uma camada espessa. Faça esse processo com até metade dos biscoitos quebrados e, em seguida, cubra a primeira camada de biscoitos com metade do morango amassados.

Acrescente uma camada do creme batido e repita esse processo até acabar todos os ingredientes ou até encher as taças. Cubra todas as taças com papel filme e deixe na geladeira até firmar. Sirva com o restante dos morangos e, se preferir, acrescente suspiros por cima.

Pudim de chocolate

Ingredientes

1 xícara (chá) de creme de leite

1 xícara (chá) de leite

3/4 xícara (chá) de chocolate em pó peneirado

3/4 xícara (chá) de açúcar

1/4 xícara (chá) de licor de chocolate ou de café

5 ovos

Modo de preparo

Antes de iniciar a receita, preaqueça o forno a 200 ºC. Em seguida, coloque o creme de leite e o leite em uma panela, leve ao fogo até levantar ponto de fervura e reserve.

Em uma tigela, misture o chocolate em pó e o açúcar. Junte o licor e os ovos batidos e mexa até virar uma massa homogênea. Acrescente a mistura de leite e creme de leite e misture bem.

Continua após a publicidade

Despeje a massa em forminhas com 5 cm de diâmetro e leve ao forno em banho-maria com a água já quente. Asse até que, ao enfiar um palito, ele saia completamente limpo. Deixe esfriar, desenforme e sirva com frutas ou com uma nuvem de cacau em pó.

Rocambole de doce de leite, coco e pistache

Ingredientes

4 ovo grandes

1 colher (chá) de sal

1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

1/2 colher (chá) de fermento químico

1 lata de leite condensado

1 xícara (chá) de coco fresco

1 xícara (chá) de pistache em pedaços (opcional)

Modo de preparo

Bata bem os ovos com o sal na velocidade máxima da batedeira. Quando estiver com textura homogênea junte, aos poucos, a farinha de trigo misturada com o fermento.

Continua após a publicidade

Faça movimentos leves, de baixo para cima. Transfira tudo para uma assadeira de 20 por 25 cm, untada e forrada com papel-manteiga também untado. Asse no forno, preaquecido, em temperatura média (170 ºC a 190 ºC) por até 10 minutos.

Após assar, tire da forma sobre um pano úmido, espalhe bem o doce de leite e polvilhe o coco ralado. Enrole o rocambole com ajuda do pano de prato e deixe-o descansar por 15 minutos antes de finalizar a receita.

Finalize cortando em pedaços e polvilhando pedaços de pistache ou coco.

Continua após a publicidade

Mousse clássico de maracujá

Ingredientes

1 lata de leite condensado

1 lata de suco de maracujá concentrado (medida na de leite condensado)

1 lata de creme de leite

1 maracujá maduro

Modo de Preparo

Bata o leite condensado, o suco de maracujá e o creme de leite no liquidificador por até 2 minutos. Passe a mistura para uma travessa funda ou taças individuais e gele por 1 hora ou até firmar.

Antes de servir, decore com polpa do maracujá aquecida com um pouco de açúcar. Se preferir, decore com ramos de hortelã ou erva cidreira.

Continua após a publicidade

Que sua Páscoa seja doce e deliciosa!