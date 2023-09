Festival Fartura leva gastronomia originária brasileira para Inhotim

De 30 de setembro a 1° de outubro de 2023, acontece no maior museu a céu aberto da América Latina a 2ª edição do Festival Fartura em Inhotim, em Brumadinho (MG). Neste ano, o evento vem com a proposta de promover a gastronomia originária brasileira, destacando sabores que vão da Amazônia a Minas Gerais, além de um convidado de Portugal.

O festival será realizado no espaço da obra externa Invenção da cor, penetrável Magic Square #5, De Luxe (1977), de Hélio Oiticica, onde a gastronomia terá interação com a obra do artista e com o Centro Educacional Burle Marx.

Nesta edição, é esperado um público de 2 mil pessoas por dia, que terão disponíveis opções de pratos e petiscos nos estandes de restaurantes convidados. O evento conta ainda com o espaço de cozinhas ao vivo – onde chefs preparam pratos na hora e todos podem provar. Há ainda programação com aulas, Mercearia Fartura (com produtos de origem), espaço kids e um palco com shows musicais e DJs.

Segundo Carolina Daher, que divide a curadoria com a chef Morena Leite, o evento vai ser rico em sabor e conhecimento. “Fomos beber nas águas amazônicas. Estamos trazendo chefs e cozinheiros que trabalham com as riquezas das matas, com as histórias e tradições tanto indígenas, quanto ribeirinhas. Falar sobre ingredientes e técnicas brasileiras na sua essência e que, muitos de nós, desconhecemos. Trazer a Amazônia para Minas Gerais. O encontro das matas da floresta com os matos dos quintais”, diz a curadora.

Entre os nomes já confirmados, estão Bela Gil, Marcia Nunes, Rodolfo Mayer, André Prates, Gabriel Trillo, Paulo Anijar, Débora Shornik, Leo Modesto, Kamira – cozinheira indígena do Xingu –, Christiano Seabra, Cristóvão Laruça, Ju Duarte, Mariana Gontijo e Caio Soter.

“Durante todo o ano, trabalhamos com o tema que mais norteia a Plataforma Fratura: ‘Da origem ao prato’. E nada poderia exemplificar melhor esse conceito que trazer para a pauta a discussão da comida originária brasileira. A comida que sempre existiu, que estava aqui alimentando os povos tradicionais muito antes da chegada dos portugueses”, explica Rodrigo Ferraz, diretor da iniciativa.

A primeira edição do Festival Fartura em Inhotim aconteceu em maio de 2022 e teve a formação e educação gastronômica como tema central. Desta vez, a sustentabilidade será um grande pilar, trazendo ingredientes e receitas ainda não tão conhecidos pelo público.

