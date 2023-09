Coffee Week Brasil chega à 9ª edição com combos de cafés especiais

De 29 de setembro a 15 de outubro, a Coffee Week Brasil realiza sua 9ª edição, reunindo mais de 100 estabelecimentos de São Paulo. Durante o evento, todas as casas participantes apresentam dois combos criados exclusivamente para o festival, pelos preços fixos de R$ 14,90 e R$ 24,90.

Em 2023, o evento completa dez anos de tradição. O objetivo do festival é promover um roteiro para que as pessoas tenham a oportunidade de vivenciar a experiência de degustar diferentes qualidades do café, com receitas variadas e opções inusitadas.

As opções dos cardápios são variadas, com opções que vão de cold brew a latte de caramelo salgado. Entre as combinações, estão combos mais tradicionais, com o café coado com um salgado como pão de queijo, por exemplo, até drinques utilizando o café como base da receita. Conheça algumas cafeterias e combos do roteiro:

Coffee Selfie:

R$ 14,90: Um café espresso e 1 Eclair de chocolate ao leite OU Éclair de doce de leite

R$ 24,90: Um cappuccino italiano acompanhado de uma Torta holandesa OU uma Torta de limão.

Continua após a publicidade

Capi Café:

R$ 14,90: Cold Brew com laranja-da-baía e perfume de cardamomo, acompanhado de mousse de limão siciliano com lemon curd.

R$ 24,90: Latte de caramelo salgado com pimenta da Jamaica, acompanhado de baguete de fermentação natural com creme de queijos e queijo tulha da Fazenda Atalaia finalizado com caramelo salgado.

Provence Cafés:

R$ 14,90: combo com toque floral, Lait lavanda – Latte, Xarope de lavanda e Mini Croissant com canela e açúcar.

R$ 24,90: Lavander – Cold Brew, xarope de lavanda, água de coco, acompanha croissant com geleia de pimenta.

Café Habitual

R$ 14,90: café coado orgânico com duas opções de grãos especiais (Mundo novo ou Icatu), acompanhado de bolo de tangerina, abobrinha ou coco com capim limão.

R$ 24,90: café coado orgânico também em duas opções de grãos especiais (Mundo novo ou Icatu), acompanhado de bolo de tangerina, abobrinha ou coco com capim limão e pão de queijo multigrãos com queijo feta, queijo minas, linhaça e tomilho.

PikurruchA’S

R$ 14,90: Piku Combo inclui o Espresso Caramel, que contém base de brigadeiro de doce de leite artesanal, café espresso, espuminha de leite e raspas de caramelo. Acompanha um brigadeiro enrolado.

R$ 24,90: Latte Macchiato PikurruchA’S tem base de brigadeiro belga, macchiato de leite com expresso, espuminha de leite e mais brigadeiro belga na borda. E, para acompanhar, pão de queijo assado na hora.

Continua após a publicidade

Red Coffee & Co.

R$ 14,90: Café coado especial da casa acompanhado de um bolo de cenoura com cobertura de chocolate.

R$ 24,90: Cappuccino acompanhado de Baguete de fermentação natural com manteiga na chapa.

Visconde Cafés:

R$ 14,90: Capuccino tradicional acompanhado de um Cookie de chocolate

R$ 24,90: Um coado gelado servido com um pão brioche com mortadela

Café Selo Verde:

R$ 14,90: Mocha com creme banana + 01 brownie com doce de leite de café.

R$ 24,90: Café pôr do sol (suco de laranja, xarope de frutas vermelhas e café), acompanhado de um muffin salgado dois queijos.

Continua após a publicidade

COFFEE WEEK BRASIL

Quando: de 29 de setembro a 15 de outubro

Onde: veja a relação completa de estabelecimentos

@coffeeweekbrasil