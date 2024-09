Pudim frito leva chantilly e calda de caramelo

Pudim é uma das sobremesas favoritas dos brasileiros. Mas você já comeu um pudim frito? A receita do chef Renato Fecchio, do DCK Burger, leva chantilly e calda de caramelo. Ficou curiosa? Anote a receita e faça hoje mesmo!

Receita de Pudim Frito

Ingredientes

Pudim

150 g de gema

5 g de baunilha

460 ml de leite

2 latas de leite condensado

Calda

100 g de açúcar refinado

50 ml de água

Massa para empanar

500 g de farinha de trigo

40 g de açúcar

500 ml de água gelada

1 pitada de sal

Farinha panko (quanto baste)

Chantilly

1/2 litro de creme de leite fresco gelado

1 xícara (chá) de açúcar

Modo de preparo

Comece pela calda, derretendo o açúcar até a cor desejada. Junte a água e deixe dissolver todo o açúcar, desligue o fogo e reserve.

Para o pudim, bata todos os ingredientes no liquidificador por 1 minuto. Despeje um pouco da calda nas forminhas e complete com a massa do pudim. Leve ao forno pré-aquecido a 160° em banho maria por 1h20. Após prontos, desenforme os pudins e leve ao freezer de 6 a 12 horas.

Em um bowl, misture os ingredientes da massa de empanamento. Passe os pudins congelados na massa, em seguida na farinha panko e aperte bem, para a massa aderir aos pudins. Volte-os ao freezer por pelo menos 30 minutos, em seguida, frite-os por 180° por 90 segundos.

Para o chantilly, coloque o creme de leite fresco na batedeira e processe até formar montes firmes. Em seguida reduza a velocidade, acrescente o açúcar aos poucos e continue a bater até incorporar todo o açúcar ao chantilly. O creme estará pronto quando a mistura estiver consistente e fofa. Coloque no sifão e decore o pudim.

