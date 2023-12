Que tal adoçar a sua tarde com um bolo de chocolate superfácil e fofinho? Esta receita leva poucos ingredientes, e é simplesmente irresistível!

Bolo de chocolate superfácil

Ingredientes:

3 ovos;

1 1/2 xícara (chá) de açúcar;

2 xícaras (chá) de farinha de trigo;

1 xícara (chá) de leite;

1/2 xícara (chá) de chocolate em pó;

1 colher (sopa) de fermento químico em pó em pó;

1 lata de leite condensado;

170 gramas de chocolate meio amargo picado para a cobertura.

Modo de preparo:

Bata os ovos com o açúcar por 10 minutos. Junte a farinha, o chocolate e o fermento, previamente misturados, e alternados com o leite, sem bater, só misturando com uma espátula.

Coloque em uma forma de fundo falso alta, com 20 cm, untada.

Leve ao forno, preaquecido, em temperatura média (170ºC a 190ºC) por 40 minutos.

Leve ao fogo o leite condensado com o chocolate picado, misturando até dissolver. Ferva, mexendo, por 4 minutos.

Em seguida, retire o bolo do forno e desenforme. Cubra com a cobertura ainda quente e espere esfriar para servir.

