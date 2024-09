Pipoca das Marias: como fazer a receita em casa gastando bem menos

Esta semana, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano, filhas da influenciadora Virginia Fonseca, fizeram disparar a curiosidade dos internautas para experimentar a pipoca caramelizada coberta com chocolate que apareceram comendo nos stories. Uma lata de 310 gramas da iguaria, da marca Choco Pop Au Lait, custa R$ 165.

A boa notícia é que você pode preparar em casa gastando bem menos. A chef Fernanda Ferreira, da Combrasil, ensina uma receita caseira da “Pipoca das Marias” que mantém o sabor e crocância originais, mas com ingredientes bem mais baratos e fáceis de encontrar. Confira:

Receita da Pipoca das Marias

Ingredientes

1 xícara (chá) de milho de pipoca

1 xícara (chá) de açúcar

1/2 xícara (chá) de água

2 colheres (sopa) de manteiga

1 colher (sopa) de óleo

300g de chocolate ao leite de boa qualidade

Modo de preparo

Em uma panela grande, adicione o óleo e o milho para pipoca. Estoure a pipoca em fogo médio, mexendo ocasionalmente para que não queime. Reserve.

Em outra panela, derreta a manteiga em fogo baixo. Adicione o açúcar e a água, mexendo até formar uma calda dourada e levemente espessa. Despeje a calda caramelizada sobre a pipoca estourada, misturando bem para que todas as pipocas fiquem cobertas de caramelo. Deixe esfriar um pouco para que fique crocante.

Continua após a publicidade

Derreta o chocolate ao leite em banho-maria ou no micro-ondas, mexendo a cada 30 segundos para evitar que queime. Após a pipoca caramelizada esfriar, despeje o chocolate derretido por cima, misturando delicadamente para que as pipocas fiquem cobertas uniformemente. Deixe o chocolate endurecer antes de servir. Está pronta a Pipoca das Marias!

