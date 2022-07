Aprenda 3 receitas de drinks quentes com saquê para degustar no frio

Não são apenas os dias de verão que nos fazem salivar por um coquetel bem feito. Afinal, o inverno é a oportunidade perfeita para inovar e adentrar no incrível universo dos drinks quentes.

Para quem acha que a ideia soa estranha, saiba que os preparos com saquê são uma ótima pedida para serem servidos quentinhos. A bebida alcoólica fermentada, tradicional do Japão, tem como um de seus diferenciais o fato de poder ser consumida morna ou quente.

Tradicionalmente, o saquê era sempre servido aquecido no seu país de origem. Foi só mais recentemente, nos últimos 40 anos, que a iguaria feita a partir do arroz passou a ser consumida gelada.

Com gengibre, limão, mel, canela e outras especiarias, o saquê é uma boa pedida para provar um drink invernal – com direito até a “sakentão”. Confira a seguir três receitas de coquetéis quentes com saquê:

Sakentão

*receita por Azuma

Ingredientes

150 ml de água

740 ml Sake Azuma Kirin Dourado

Casca de 2 laranjas (só a parte branca)

Casca de 1 limão (só a parte branca)

250 g de açúcar

50 g de gengibre picado

Canela em pau e cravo-da-índia a gosto

740 ml de Sake Azuma Kirin Dourado quente

Modo de preparo

Em uma panela coloque a água, o açúcar, as cascas de laranja, do limão, o gengibre, adicione cravo e canela e aguarde levantar fervura. Na sequência, adicione o saquê quente e desligue o fogo. Transfira a mistura para jarra. Sirva quente, em uma caneca e com um zest de laranja.

Sake Hot Lemon

*receita por Azuma

Ingredientes

30 ml de suco de limão

1 colher de sopa de mel

4 unidades de cravo-da-índia

140 ml de Sake Azuma Kirin Dourado

1 pau de canela

Gengibre fresco em tiras a gosto

Modo de preparo

Em uma caneca, coloque o suco do limão, o mel, o cravo e mexa com uma colher. Na sequência, adicione o saquê, a canela em pau e as tiras de gengibre fresco. Sirva.

Azuma Hot Tea

*receita por Azuma

Ingredientes

90 ml de água quente

1 sachê de chá de jasmin

30 ml de suco limão

2 colheres de açúcar mascavo

70 ml de Sake Azuma Kirin Dourado

4 dentes de cravo

2 rodelas de limão

Modo de preparo

Em uma caneca prepare o chá de jasmin com a água quente, depois de pronto, acrescente o suco de limão, o açúcar mascavo e mexa com uma colher. Na sequência, adicione o saquê, o cravo e as rodelas de limão.

