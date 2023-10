Dia do Sushi: conheça 4 restaurantes para comer comida japonesa em SP

Celebrado no dia 01 de novembro, o Dia do Sushi é uma das datas bastante conhecidas no Japão, mas que ganha cada vez mais significados e adeptos por comemorar um dos pratos mais conhecidos (e apreciados) em todo o mundo.

Associando a simplicidade ao sabor, acredita-se que este prato milenar tenha surgido no sudoeste da Ásia, com a finalidade de preservação técnica de alimentos como o peixe, que era coberto de maneira específica pelo arroz, após passar por um processo de salgamento, popularizando, mais tarde, no Japão, o que seria um dos pratos mais consumidos no mundo.

E não poderia ser diferente aqui no Brasil. Há quem não dispense a oportunidade de comer um bom sushi! Se este é o seu caso, veio ao lugar certo: separamos uma lista com 4 restaurantes de comida japonesa em São Paulo que você não pode deixar de experimentar.

Nakka Restaurante

Localizado em um dos bairros com a vida noturna mais ativa na capital paulista, o Nakka Restaurante é para quem busca sabor e modernidade em um único local.

Fixado no Itaim Bibi, o restaurante oferece uma ampla cartela de opções tradicionais e também releituras, com entradas típicas e criações contemporâneas do sushiman Hermes Takeda.

Com espaço aconchegante e intimista, o ponto é perfeito para impressionar em um primeiro encontro ou ir almoçar com amigos para apreciar um bom sushi, mas não oferece opções de rodízio.

As porções em dupla de sushis tradicionais variam entre R$30,00 (opção mais barata) e R$108,00 (opção mais cara), com peixes ppopulares ou nobres, como o atum bluefin, considerado ser o peixe mais caro do mundo.

Rua Pedroso Alvarenga, 890, Itaim Bibi

Seg a Qua: 12h às 15h/19h às 23h

Qui a Sex: 12h às 15h/19h às 0h30

Sábados: 12h30 às 16h30/19h às 0h30

Domingos: 12h30 às 16h30/19h às 23h

OUE SUSHI

Comandado pelo chef Michelin de 2015 e 2016, Anderson Haruo, o OUE SUSHI é conhecido por ser o preferido dos famosos como a apresentadora Eliana, a atriz e cantora Maisa e muitos outros que frequentam as duas unidades do restaurante, localizadas em Alphaville e Morumbi, respectivamente.

Por um valor único (que pode ser confundido com um rodízio), os destaques do OUE ficam por conta do menu degustação omakase – menu com pratos que mudam de acordo com o frescor dos alimentos e preferência do Chef – há variados tipos de pratos quentes e os desejados sushis, que podem ser repetidos quantas vezes quiser.

No menu também podem ser degustadas vieiras, ostras, camarões e diversas combinações em cortes nobres e inteligentes combinações selecionadas pelo próprio chef. As opções tradicionais e vegetarianas do omakase saem pelo valor único de R$192,00.

Unidade AlphavilleAlameda Rio Negro, 585, Barueri

Ter a qui: 18h às 23h

Sex: 18h às 00h

Sábados, domingo e feriados: 12h às 00h

Unidade Morumbi Town

Av. Giovanni Gronchi, 5930 – Vila Andrade (dentro do Shopping Morumbi Town)

Seg a sex: 12h às 15h/18h às 23h

Sábados, domingo e feriado: 12h às 23h

Makoto Okuwa

De casa sempre cheia, o badalado Makoto Okuwa se enquadra naquele estilo de restaurante japonês ideal para almoçar ou jantar com a família e amigos.

Com uma unidade ampla no térreo do Shopping Cidade Jardim, o restaurante conta com uma arquitetura moderna e clima bastante agradável.

Pratos quentes que harmonizam de maneira inteligente, utilizando dos mais variados ingredientes, agradam a maioria dos amantes (e especialistas) em sushi na capital paulista. Mas o que de fato chama a atenção é a criatividade e a delicadeza nas combinações de sushis e sashimis do cardápio.

Cada porção com uma dupla infalível de sushi+sashimi pode variar entre R$32,00 a R$78,00, também com opções de peixes nobres, como o bluefin e ikura (ovas de salmão).

Shopping Cidade Jardim, Piso Térreo

Av. Magalhães de Castro, 12000

Seg a qui: 12h ás 15h / 18h às 22h

Sex a Domingo: 12h às 16h / 18h às 22h.

Aizomê

Telma Shiraishi é a chef responsável pela delicadeza e harmonização de um dos melhores restaurantes de culinária japonesa em São Paulo, o Aizomê.

Com um cardápio simplificado e autêntico, ela assina o conceito de pratos settos, que envolve oferecer uma refeição completa, equilibrada e bastante saborosa.

É possível encontrar opções vegetarianas no cardápio, assim como variedades na cartela de pratos quentes, mas, com toda certeza, o Aizomê é o lugar ideal para quem procura saborear autênticos combinados de sushis e sashimis.

As duas unidades localizadas na região central de São Paulo trabalham com menus degustação pré-selecionados pela chef, conhecidos por omakasse, tanto no almoço quanto no jantar.

Os valores do menu degustação variam entre R$250,00 (o omakasse tradicional) e R$445,00 (omakasse com opções de Bluefin e Wagyu).

O que achou dessas dicas? Que esta data continue trazendo ainda mais opções criativas e deliciosas para este prato tão querido!