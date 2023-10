Espaço em São Paulo proporciona experiência sensorial com azeites

Disponível para visitação até 22 de outubro, a Casa Andorinha retorna a São Paulo e abre suas portas para o visitante fazer um mergulho no universo do azeite de maneira imersiva, gastronômica, educativa e sensorial.

A proposta do espaço é proporcionar ao visitante a sensação de estar dentro de um olival português, além de demonstrar todo o processo que engloba a produção de azeite e azeitonas – do plantio ao engarrafamento. Para isso, as etapas do espaço incluem experiências com os cinco sentidos: visão, audição, olfato, tato e paladar.

Quem passar pelo espaço, localizado no bairro de Pinheiros, irá aprender sobre os três principais atributos do azeite (frutado, amargo e picante) e como diferenciá-los, produzir seu próprio blend e realizar uma degustação.

Gastronomia por Alex Atala

Como diferencial desta edição, a Casa Andorinha traz a possibilidade de consumir receitas no restaurante local. Com um menu de entradas, saladas, pratos quentes, sobremesas e até brunch (disponível apenas aos domingos, das 10h às 12h), o espaço gastronômico retorna temporariamente a São Paulo, desta vez em parceria com o Dalva e Dito e curadoria exclusiva do chef Alex Atala.

Os pratos do cardápio custam de R$ 18 a R$ 78 e variam entre opções como a Focaccia com Azeite; Burrata com Tomate e Azeite; Bolinho de Bacalhau ou Carpaccio com Folhas; Nhoque ao Pesto Amazônico; Milanesa com Salada de Batata; Arroz de Rubacão ou o tradicional prato português, Bacalhau à Brás. Para finalizar a refeição, sobremesas como o Abacaxi com Limão, Espuma de Manga com Sorvete de Coco, Pudim de Leite ou Brigadeiro com Azeite.

Além disso, pela primeira vez, a casa oferece diversas opções para os visitantes levarem uma parte da experiência para desfrutar em casa, com o Mercadinho Dalva e Dito, localizado na parte externa do local, e também com o take away, localizado dentro do Empório. Por lá, diversas opções de salgados, doces e aperitivos, que vão de R$ 10 a R$ 38.

Outro destaque da Casa Andorinha é que ela promete contar com um ambiente totalmente inclusivo, onde todas as pessoas, independentemente de suas necessidades ou habilidades, possam desfrutar plenamente das instalações e participar de todas as atividades propostas.

Além de oferecer acessibilidade para cadeirantes, o evento também contará com promotores em todas as ativações, além de um livro em braile e uma tradutora em libras.

Serviço Casa Andorinha

Entrada Gratuita

Data: De quinta à domingo, entre os dias 29/09 a 22/10

Horário: Quinta à Sábado: 12h às 20h; Domingo: 10h às 16h

Local: Rua Mateus Grou, 458 – Pinheiros, São Paulo (SP)

