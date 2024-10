Balança digital para cozinha: para que serve e como usar

Com o “boom” de dietas e receitas que prescrevem gramas precisas, a balança digital vem se tornando um utensílio necessário no dia a dia na cozinha. Mas quais as vantagens de usar uma balança digital na cozinha? A nutróloga Sylvia Ramuth explica a melhor forma de utiliza-la e como deve ser feita a manutenção.

“A balança de cozinha pode ajudar muito na precisão e controle das refeições. Ela permite medir a quantidade exata de ingredientes, evitando excessos e facilitando o preparo de receitas com resultados mais consistentes. Além disso, é útil para manter uma alimentação equilibrada, controlando o tamanho das porções e o consumo de todos os macronutrientes, de acordo com o objetivo e estratégia que está sendo seguida”, diz.

Digital ou analógica?

A balança de cozinha pode ser digital ou analógica, mas a com tecnologia acaba sendo mais vantajosa, por oferecer maior precisão e facilidade de leitura. “Muitas balanças digitais permitem usar diferentes unidades de medida e possuem funções de conversão, como de gramas para mililitros, aumentando a flexibilidade na cozinha. Há também as que contam com funções adicionais, como memória para múltiplos ingredientes”, conta Sylvia, diretora técnica na rede Emagrecentro.

Como usar a balança digital?

Uma dúvida comum é sobre como considerar o peso do pote ou utensílio utilizado para colocar o alimento sobre a balança. “Uma função interessante das balanças digitais é a função de tare (tara), que permite zerar o peso do recipiente onde os ingredientes são colocados. Isso significa que você pode medir vários ingredientes diretamente no mesmo recipiente sem ter que fazer cálculos complicados, pois a balança subtrai automaticamente o peso do pote ou tigela a cada novo ingrediente”, esclarece.

A especialista explica ainda que esse recurso é extremamente prático e economiza tempo, além de reduzir o número de utensílios sujos durante o preparo dos alimentos.

Como saber se a balança está funcionando direito?

Outra dúvida que pode surgir é como saber se os números que aparecem no visor da balança digital estão corretos ou se há algum problema com seu funcionamento. É importante seguir as orientações do fabricante, tanto para pesagem quanto para ajusta-la quando necessário. “Algumas balanças possuem uma função de calibração. Faça também uma verificação visual e funcional para garantir que a balança liga e desliga corretamente e que as unidades de medida estão sendo exibidas corretamente no visor”, recomenda Sylvia.

Como limpar a balança após o uso?

Para manter a balança limpa e em boas condições, use um pano seco e macio para limpar sua superfície. “Não use produtos químicos fortes nem a lave sob água corrente, pois isso pode danificar os componentes eletrônicos. Se houver resíduos, umedeça um pano com água morna e limpe a área, depois seque bem para evitar qualquer umidade”, finaliza a profissional

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.