Como utensílios de cozinha podem interferir na sua saúde

Preparar o próprio alimento é uma das maneiras mais eficazes de garantir uma alimentação saudável e fugir dos ultraprocessados.

Esse hábito torna-se ainda mais efetivo quando aliado a utensílios inteligentes que colaboram nesse processo – isso porque as panelas que usamos, a qualidade dos materiais e o design delas podem influenciar não só a preparação dos alimentos, mas também a nossa segurança e bem-estar geral.

Utensílios de cozinha que proporcionam uma vida mais saudável

A linha Norma, da marca Fracalanza e desenvolvida pela Full Fit, importadora de utilidades domésticas fundada em 1967 que acaba de lançar uma linha especial sob curadoria da equipe de CLAUDIA – intitulada Seleção Casa Claudia –, tem panelas produzidas em alumínio e revestidas de cerâmica, que é uma alternativa saudável às antiaderentes convencionais, pois não contêm PFOA ou PFOS (compostos nocivos à saúde).

“Elas proporcionam uma superfície de cozimento antiaderente sem o risco de liberar toxinas. Além disso, seu antiaderente cerâmico é de alta qualidade, não deixa os alimentos grudarem e não exige o uso de óleo no preparo”, detalha Erica Pacheco, Head de Produto da Full Fit. “Elas possuem uma parede com 3 milímetros de espessura, distribuindo uniformemente o calor e evitando pontos quentes, que podem queimar os alimentos e criar substâncias prejudiciais à saúde.”

Além do material, o design das panelas também tem impacto direto na nossa saúde, pois dependendo do formato podem prejudicar o preparo da comida.

Diante disso, as panelas da Fracalanza são ergonomicamente projetadas para ajudar a prevenir lesões e facilitam o manuseio, já que apresentam pegas confortáveis, com acabamento soft, que oferecem firmeza e resistência ao calor.

“Elas têm também tampas bem ajustadas, com bordas em silicone que evitam derramamentos e ajudam a manter o calor, tornando o cozimento mais eficiente e seguro”, complementa Erica.

Amor à vida, bem-estar e humor são alguns dos pilares das últimas tendências da decoração de interiores. Inspirada por esse olhar fresh, a Seleção Casa Claudia, linha da Full Fit sob curadoria de CLAUDIA, apresenta uma coleção de peças funcionais, sem deixar a beleza de lado.

Você encontra os produtos Full Fit em lojas especializadas, como Camicado, Tok&Stok, Spicy e Grupo GPA. Para localizar os principais pontos de revenda e conhecer os produtos da Seleção Casa Claudia, acesse o site oficial da coleção.

