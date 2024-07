Formigas da cozinha? Conheça métodos naturais para eliminar

Nos meses mais quentes e úmidos, a atividade das formigas em nossas casas tende a aumentar significativamente, por vezes tornando-se um problema em muitas residências.

Esse aumento na atividade exige que proprietários e jardineiros implementem estratégias de controle mais rigorosas e frequentes para manter os insetos indesejados afastados. Afinal, como eliminar formigas do jardim e da cozinha da melhor forma?

A conscientização sobre o impacto ambiental dos produtos químicos tradicionais de controle de pragas tem levado a uma crescente busca por alternativas mais ecológicas e seguras, tanto para humanos quanto para animais de estimação.

A arquiteta paisagista Mônica Costa oferece uma variedade de métodos naturais e eficazes que não apenas ajudam a controlar as formigas, mas também promovem um ambiente mais saudável e equilibrado em nossas casas e jardins. Confira!

Como afastar formigas da cozinha

Manter a cozinha limpa e livre de migalhas é essencial para evitar a presença de formigas. “Identifique e elimine as fontes de alimento e líquidos derramados”, aconselha Mônica.

Continua após a publicidade

Além disso, ela sugere o uso de vinagre como uma solução natural. “Elas odeiam o cheiro de vinagre. Limpe as superfícies com uma solução de vinagre e água para dissuadi-las.”

Outra dica é criar barreiras com especiarias, já que o inseto também não gosta do cheiro de canela, pimenta-do-reino e cravo. “Polvilhe essas especiarias ao redor das áreas onde as formigas entram”, indica a profissional.

No entanto, se os métodos caseiros não surtirem efeito, Mônica recomenda contratar um profissional de controle de pragas.

Como proteger o jardim de formigas

“Para proteger o jardim é crucial eliminar fontes de alimento, como pilhas de folhas e galhos e restos de plantas que podem atrair formigas,” destaca a arquiteta paisagista.

Continua após a publicidade

Podar árvores e arbustos regularmente também é fundamental. “As formigas podem usar galhos baixos para acessar plantas e árvores. Podar regularmente reduz os pontos de acesso”, explica.

Outra estratégia é aplicar barreiras físicas usando materiais como cascalho, pó de café ou cinzas de madeira.

Mônica também recomenda o uso de plantas repelentes que podem ser plantadas estrategicamente no jardim para afastar as formigas. Entre as espécies, a paisagista aponta lavanda, alecrim, hortelã, arruda, calêndula e cravo-de-defunto.

Continua após a publicidade

Manter o jardim livre de ervas daninhas é igualmente importante, pois “as ervas daninhas podem fornecer abrigo e alimento para as formigas,” explica a profissional.

Ela ainda enfatiza a importância de combater pulgões nas plantas. “Quase sempre, se tem formiga na planta, tem pulgão. As formigas adoram aproveitar da secreção que os pulgões retiram da planta.”

Atividade das formigas ao longo do ano

“As formigas são mais ativas durante os meses quentes e úmidos, geralmente da primavera ao outono,” explica Mônica. Portanto, as estratégias de controle devem ser implementadas durante esse período para serem mais eficazes.

Continua após a publicidade

Frequência de reaplicação dos métodos de controle

A frequência de reaplicação dos métodos de controle varia. “Os métodos caseiros, como vinagre e especiarias, podem ser reaplicados com mais frequência, enquanto as barreiras físicas e as plantas repelentes podem ter um efeito mais duradouro”, comenta Mônica. Ela recomenda monitorar a atividade das formigas regularmente e refazer os métodos de controle conforme necessário.

Com essas dicas, é possível manter tanto a cozinha quanto o jardim livres de formigas de forma eficaz e sustentável.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.