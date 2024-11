Como organizar e decorar armários abertos, tendência do momento

Em busca de um visual moderno e despojado, os armários abertos se tornaram uma verdadeira febre no design de interiores. Com inspiração em ambientes industriais e minimalistas, eles trazem funcionalidade e estilo, mas também exigem planejamento cuidadoso para manter uma aparência organizada e atraente.

Conversamos com especialistas no assunto para compartilhar dicas essenciais de como aderir a essa tendência e manter o espaço sempre em ordem.

A organização dos armários abertos

Para a personal organizer Cora Fernandes, a organização em armários abertos segue os mesmos princípios dos fechados, mas com um cuidado extra para evitar a “poluição visual”.

“Um armário de conceito aberto deve ser organizado como qualquer outro armário. Mas deve-se atentar ao uso exagerado de organizadores, pois cria poluição”, alerta ela. Em outras palavras, os organizadores são fundamentais, mas precisam ser escolhidos e utilizados com moderação para que o ambiente não fique visualmente sobrecarregado.

Cora também recomenda priorizar organizadores clean e com design bonito, que podem até funcionar como elementos decorativos. “É como se fosse um quadro, né?”, comenta ela. Isso significa investir em cestos, caixas e bandejas que combinem com a estética do ambiente, garantindo que cada peça tenha seu lugar e, ao mesmo tempo, contribua para a decoração.

Os desafios da manutenção

“A manutenção de um armário aberto não depende só da organização do espaço, mas também da limpeza, por acumular muita poeira”, alerta Cora. Portanto, uma faxina periódica se torna essencial para evitar o acúmulo de pó e manter o visual sempre agradável.

Acessórios e iluminação

Quando o assunto é praticidade aliada ao estilo, a personal organizer sugere o uso de acessórios específicos, como organizadores de acrílico, que são discretos e não interferem nas cores dos objetos. Outra dica é optar por cabides padronizados, sendo os de veludo uma escolha prática e charmosa.

A iluminação também tem um papel essencial na composição do ambiente e pode ser explorada para dar destaque a itens especiais. “Consigo imaginar uma louça bonita, ou uma bolsa com uma iluminação de destaque”, aponta Cora. Isso cria uma atmosfera acolhedora e valoriza o conteúdo do armário, transformando-o em uma vitrine funcional.

Quando o vidro entra em cena

Para quem prefere a opção semiaberta, os armários com portas de vidro são uma solução elegante e prática. A arquiteta Helena Kallas, sócia de Bruno Reis no escritório Mandril Arquitetura, comenta sobre a versatilidade desse material.

“O vidro transparente liso vai bem com qualquer estilo. Pode ser usado em um projeto mais romântico ou em um projeto mais clean, sem tantas informações”, explica. Já os vidros canelados e aramados, por exemplo, combinam bem com o estilo industrial, enquanto o vidro reflecta bronze ou fumê adiciona um toque de sofisticação ao ambiente.

Evolução e mistura de materiais

Helena acredita que a tendência dos armários de vidro continuará evoluindo nos próximos anos, especialmente com a aplicação de diferentes acabamentos e usos criativos do material.

Ela também recomenda a combinação do vidro com materiais como madeira ou alumínio, criando contrastes visuais e texturais que tornam o design ainda mais interessante. “Em um de nossos projetos fizemos uma porta de armário que a parte inferior é de MDF madeirado e a parte superior uma moldura de alumínio preto e vidro aramado”, relata a arquiteta.

Cuidados com a limpeza

Embora o vidro traga leveza e sofisticação, ele também requer cuidados específicos para manter o brilho e a transparência. Segundo Helena, para evitar manchas e poeira, algumas pessoas aplicam cera ou desengordurantes, mas a melhor maneira de manter as portas limpas é a limpeza periódica. Assim como nos armários abertos, a manutenção constante é a chave para garantir uma aparência impecável.

Resumindo…

A tendência dos armários abertos e semiabertos reflete o desejo por espaços mais integrados e estilosos. Com as dicas certas de organização e manutenção, é possível aderir a esse conceito sem abrir mão da praticidade e da estética. Afinal, seja com prateleiras abertas ou portas de vidro, o importante é que o armário harmonize com o estilo do ambiente, transmitindo personalidade e funcionalidade.

