Aprenda a organizar os armários da cozinha com praticidade

Talheres sem lugar marcado, xícaras caindo dos gabinetes, potes formando uma torre de desastre e não ter a visão perfeita dos seus alimentos, você com certeza já passou por isso, né? Esse é o drama de muita gente que tem problemas para manter a organização dos armários da cozinha, o que leva a estresse e não poder encontrar nossos utensílios quando mais precisamos deles. A gente não nega que manter a casa arrumada como um todo é uma tarefa difícil, mas a cozinha sempre parece ter alguma coisa fora do lugar.

Por isso, conversamos com a personal organizer (ou organizadora pessoal, em tradução literal) Priscila Sabóia (@priscilasaboiaorganizer), que compartilhou o guia definitivo para você aprender a organizar os armários da sua cozinha. Veja a seguir:

Como organizar armários de cozinha: praticidade acima de estética

Os armários de cozinha podem parecer complicados de ajeitar, e com tantas dicas na internet, acabamos caindo nos erros clássicos de organização para a casa. Priscila conta que um erro bastante comum que vê antes de seus serviços é colocar a decoração e a beleza à frente da praticidade do dia a dia. “Às vezes, as pessoas têm uma bancada na cozinha e alguns eletrodomésticos que usam com muita frequência. Ao invés de colocar esses eletrodomésticos na bancada, elas guardam no armário mais alto, onde tem que pegar uma escada para simplesmente pegar a torradeira e fazer uma torrada de manhã”, exemplifica a personal organizer.

Pode parecer bobo, mas, no fim, ninguém quer procurar os aparelhos eletrodomésticos que mais usa nos armários mais distantes, o que pode facilmente acarretar em desorganização. Então, que tal planejar sua cozinha em virtude da sua rotina? “As pessoas por quererem prezar por uma 1bancada livre1, esquecem que a casa – e a cozinha, principalmente – foram feitas pra você viver e curtir com sua família e não pra gravar uma novela”, brinca Priscila.

E se você ainda está projetando sua casa, aproveite a oportunidade para construir armários com portas, sempre! “Vejo que algumas pessoas querem inovar e colocar um monte de prateleiras e coisas abertas, mas isso acumula muita poeira e gordura – estamos falando de cozinha, né? – e isso traz uma dificuldade de manutenção”, explica.

Priorize o que você mais usa

Já discutimos que a praticidade é lei na cozinha, mas como implementar isso no cômodo? Comece por aproveitar o espaço próximo das suas mãos e do seu campo de visão. “Priorize os armários mais fáceis de abrir – aqueles que não precisam pegar escada – para deixar tudo que você mais usa na cozinha ao alcance das mãos em termo de preparação de comida, louça para servir e panelas”, recomenda a profissional. Por isso, faça uma análise do que você realmente usa no dia a dia e coloque perto de você, como suas especiarias e óleos, e deixe outros alimentos e utensílios menos recorrentes nos armários mais afastados.

Sempre volte ao básico

A organização dos armários não depende somente da forma como você guarda e separa todos seus pertences – apesar de ser extremamente útil – às vezes tudo volta às ações básicas, que sempre se complicam na correria do dia a dia. “Minha sugestão é: nunca dormir com a pia cheia de louça suja. Deixe tudo lavadinho, e se possível já guarde. Pia sem louça já dá um ar de cozinha organizada”, relembra a organizadora.

Sempre lembre, uma cozinha limpa é uma cozinha organizada!

Separe os utensílios

A personal organizer trouxe dicas infalíveis para quem não sabe onde ou como guardar seus utensílios de cozinha. “Utilize os armários acima da pia para as louças – como os copos, pratos e travessas – e abaixo para as panelas, potes e seus eletrodomésticos”, conta Sabóia. Para os pratos, faça aquele velho truque: coloque em pilhas, desde que não muito altas e desorganizadas, separando por modelos, como os rasos, os de sopa e os de sobremesa. Dessa forma, você não precisa movimentar o armário todo para achar o utensílio que você precisa no momento, e você sempre saberá onde encontrar. Organizadores de pratos também são fáceis de encontrar na internet, custam pouco, e ajudam a ganhar espaço e alcançar o que deseja com maior praticidade.

Além disso, Priscila recomenda ter um armário separado para itens de despensa – como pão, latas e outros alimentos – o que pode ajudar a ter uma melhor visão do que temos disponível, o que falta e o que está prestes a expirar. E dica da organizadora: “Utilize potes fechados – ou seja, herméticos – para armazenar os alimentos abertos, nada de grampinhos!”

E agora seguem as regrinhas de ouro da Priscila Sabóia, personal organizer:

Sempre que for comprar um cacareco para a cozinha, pense: Será que eu preciso mesmo? E se eu for levar, posso jogar o que já tenho lá fora?;

Faça uma limpa ou um desapego das coisas da cozinha a cada seis meses: pote sem tampa, utensílios queimados ou repetidos, entre outros.

Use os organizadores certos

Todos já vimos na Amazon aqueles milhares de organizadores para colocar nos armários e nas gavetas, mas alguns sujam rapidamente e outros causam mais desastres do que havia antes. “Recomendo bastante os organizadores aramados para pendurar xícaras e também os aramados para organizar formas e frigideiras no sentido vertical, economizando espaço e deixando-o mais prático”, indica a profissional.

Faça o melhor para você

Sabrina conta que tudo na organização da cozinha depende da forma com ela é utilizada. “Se é uma família que faz muitas refeições em casa, por exemplo, cozinha bastante, tudo que se usa para cozinhar deve ficar muito prático e fácil de pegar e guardar”, explica. Porém, existem pessoas que quase não utilizam as cozinhas de suas casas – e tudo bem! Neste caso, você pode ter uma cozinha mais bem decorada, sem preocupação com itens expostos que poderiam pegar gordura.

“Se for uma cozinha de ilha, onde os convidados ficam por ali enquanto se cozinha, é legal que se tenha tudo para visitas por perto: taças de vinho ou talheres especiais, mas se essa cozinha for apenas pra preparação e tudo for servido à mesa, o ideal é que toda essa louça de serviço fique próxima da mesa”, finaliza. Por isso, sempre realize uma análise das suas necessidades e realidades antes de investir!