Cozinha em L: dicas de projetos versáteis e bonitos para se inspirar

A cozinha em ‘L’ está entre os modelos mais adotados nos últimos tempos, pois é capaz de ganhar espaço em casas e apartamentos menores. Sua configuração moderna oferece versatilidade nos projetos de arquitetura de interiores, sendo uma escolha popular e funcional.

De acordo com Giseli Koraicho, designer de interiores e líder do escritório Infinity Spaces Arquitetura e Interiores: “Este layout se define pela ocupação da bancada no canto perpendicular onde há o encontro entre duas paredes, dando-lhe o formato em ‘L’”.

Benefícios da cozinha em ‘L’

O modelo, além de garantir um maior aproveitamento do espaço, permite uma ótima circulação. Porém, sua aplicação não está restrita a ambientes compactos. Segundo a designer de interiores, é possível combiná-lo com outros modelos, como cozinha americana ou ilha.

“Ao planejar uma cozinha, a regra do triângulo é uma das noções mais básicas que o profissional responsável precisa observar”, pontua Giseli. Este direcionamento traça uma linha imaginária entre a área de cocção, a pia e a geladeira, posicionando os três elementos dentro de uma disposição triangular.

As arquitetas Vanessa Paiva e Claudia Passarini, do escritório Paiva e Passarini Arquitetura, também comentam as vantagens da configuração: “Com a cozinha em L, é possível aproximar os principais pontos de ‘trabalho’, como a área da pia, a geladeira e o fogão, tornando as etapas de preparo dos alimentos ainda mais rápidas e eficientes”.

Opções de mobiliário e decoração

A cozinha em L pode ser combinada com diferentes móveis e acabamentos. “Os materiais variam bastante e podem incluir MDF em diversas texturas, que oferecem versatilidade e um maior custo-benefício. Outra opção é o acabamento em laca, que traz um toque elegante e sofisticado. Além disso, as madeiras naturais são uma excelente escolha para quem busca um aspecto mais aconchegante e atemporal”, explicam as especialistas.

As arquitetas acreditam que, para aproveitar ao máximo os cantos da cozinha, a melhor opção é investir em uma marcenaria ou mobiliário sob medida. “Isso permite uma organização mais eficiente e funcional”, informam.

Por fim, as profissionais mencionam algumas dicas de decoração: “Se a cozinha for integrada, manter o mesmo piso em toda a área pode ajudar a ampliar visualmente o ambiente. Evitar o uso excessivo de cores e materiais diferentes. Uma paleta mais neutra ou monocromática pode proporcionar uma sensação de continuidade e amplitude, sem marcar excessivamente os limites do espaço”.

