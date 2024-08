Como manter suas facas afiadas por mais tempo?

Manter suas facas afiadas é essencial para garantir cortes precisos nos alimentos e evitar acidentes. Você sabe cuidar de suas facas para que elas durem mais? A chef Roberta Martire, da marca de utensílios de cozinha Royal Prestige, ensina o que fazer para que o tempo útil de corte seja prolongado, evitando que seja necessário troca-las.

Como afiar facas

“Utilize uma pedra de amolar ou um afiador manual regularmente para manter o fio em boas condições. Além disso, se necessário, use uma chaira para alinhar o fio da faca entre as afiações”, indica.

Ela recomenda o investimento em facas de qualidade, como as feitas de aço inoxidável de grau cirúrgico, pois mantêm o fio por mais tempo, são mais duráveis e melhoram a experiência de corte.

“Também é bom levá-las para revisão profissional de tempos em tempos, especialmente se perceber que o fio não está mais respondendo bem aos métodos caseiros de afiação”, acrescenta.

Tábua de cortes certa faz diferença

A escolha da tábua de corte é crucial – afinal, a faca com frequência terá contato com ela. “Prefira tábuas de madeira como a de bambu, pois são mais gentis com o fio das facas. Evite superfícies duras como vidro, mármore ou cerâmica, que podem danificar o fio rapidamente. E não raspe a lâmina da faca sobre a tábua para transferir alimentos cortados. A melhor opção é usar o dorso da lâmina ou uma espátula para essa tarefa, preservando o fio”, explica.

Use suas facas corretamente

É importante lembrar que cada faca tem seu uso. “Facas de chef são ideais para picar e fatiar, enquanto facas serrilhadas são melhores para pães e tomates. Não use facas de cozinha para tarefas como abrir latas ou cortar ossos, pois isso pode danificar o fio”, lembra Roberta. Aqui você confere um guia de facas para não ter dúvidas.

Como limpar facas?

A limpeza adequada da faca é importante. “Lave suas facas à mão imediatamente após o uso, com água morna e sabão neutro. Evite a máquina de lavar louça, pois os detergentes agressivos e o calor intenso podem prejudicar o fio e a integridade do material. Após a lavagem, seque as facas imediatamente com um pano macio para evitar manchas de água e desgaste”, ensina a chef.

Onde guardar as facas de cozinha

As facas devem ser guardadas de forma segura e organizada – seja em blocos de facas, suportes magnéticos ou protetores de lâmina para evitar danos ao fio e garantir que ninguém se machuque acidentalmente ao pega-la.

