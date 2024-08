Frigideira antiaderente: qual a melhor opção e como cuidar

A frigideira antiaderente é uma aliada na praticidade do preparo de alimentos no dia a dia. Mas basta dar uma olhada nas opções que estão à venda para ficar na dúvida: é melhor ter uma frigideira de qual material? E como posso prolongar a vida útil do revestimento antiaderente?

Para te deixar por dentro de tudo quando o assunto é frigideira antiaderente, CLAUDIA ouviu as dicas das chefs Andreza Luisa, do Belô Café, e Cristina Martins, do Atelier Gourmand | Tá na Mesa. Confira:

Materiais da frigideira antiaderente

Na hora de optar qual frigideira levar para casa, analise não só o material, mas suas necessidades na cozinha. “Não há um material melhor que o outro ou universal, varia da preferência pessoal e do quanto você está disposta a investir. Eu sempre levo em consideração a composição geral: optando por fundo triplo e cabo ergonômico, que possam ir ao forno, assim eu tenho mais versatilidade nos meus preparos”, diz Cristina.

Ela explica as diferenças entre as frigideiras mais comuns de se encontrar. “O Teflon (Politetrafluoretileno – PTFE), mais conhecido e muito utilizado, traz uma superfície bem lisa que evita que os alimentos grudem. É muito eficaz, fácil de limpar e mais acessível. A cerâmica é o material mais ecológico e pode suportar temperaturas muito altas, porém mais propensa a rachaduras e lascas. Há também o Alumínio anodizado, que recebe uma camada, não um revestimento, que previne a aderência dos alimentos. E existem frigideiras de Titânio, que são muito duráveis e resistentes, porém, o material possui um custo maior”, enumera.

Andreza sugere a procura por frigideiras livres de PFOA – ácido perfluorooctanóico, extremamente tóxico à saúde e ao meio ambiente – e lista as vantagens de cada tipo de frigideira.

“O aço inox é uma opção resistente e bem durável, sua vantagem é que retém bem o calor do alimento e não libera metais como o alumínio, por exemplo. A desvantagem é não ser antiaderente, fazendo com que os alimentos grudem no fundo. Já o alumínio é uma opção barata e resistente, porém não é antiaderente e libera resíduos de metal, que podem ser tóxicos à saúde. A opção da cerâmica é uma das mais completas: a maioria é antiaderente, fácil de limpar, não libera resíduos no alimento e é esteticamente uma das opções mais bonitas. Porém, precisa de um cuidado maior para que não se quebre e é uma das opções mais caras.”

Continua após a publicidade

Cura da frigideira

Você já ouviu falar que, antes do primeiro uso, é necessário fazer a “cura” da frigideira, para selar as camadas antiaderentes e fazer com que dure mais? A chef do Belô Café detalha o processo.

“Depende de cada panela, mas normalmente são os seguintes passos: lave com sabão e uma bucha macia, sem abrasão. Espalhe um pouco de óleo dentro de toda a superfície. Leve ao fogo baixo, para não queimar o óleo, por 4 a 5 minutos. Lave a panela como no início e já estará pronta para uso.”

O que preparar na frigideira antiaderente?

Ter uma frigideira antiaderente pode fazer você se empolgar e querer preparar todo tipo de alimento nela – afinal, não vai grudar na superfície e será fácil de limpar. Mas não é bem assim.

“É possível fazer alimentos sensíveis como peixes e panquecas, pois a superfície antiaderente minimiza o risco de quebra e desintegração, omeletes e vegetais com cocção uniforme, preservando as texturas e sabores, e até mesmo carnes magras sem a adição de grandes quantidades de gorduras”, conta Cristina.

O que evitar na frigideira antiaderente?

A chef do Atelier Gourmand diz o que é preciso evitar frituras intensas, alimentos que exigem temperaturas muito altas e preparações com açúcar e caramelo em frigideira antiaderente.

Continua após a publicidade

“Para isto, outras panelas são mais adequadas. Estas altas temperaturas podem danificar o revestimento e os alimentos podem queimar e aderir nele, tornando a limpeza mais difícil e potencialmente danificando a superfície”, completa.

Temperatura certa da frigideira

Com uma frigideira antiaderente, não é necessário cozinhar em fogo alto. Mas como saber se a frigideira está quente o suficiente? Andreza ensina o truque: “Espirre um pouquinho de água na frigideira para saber se ela está quente. A água deve evaporar rapidamente. Quanto mais rápido, mais quente estará a frigideira. Dá para sentir as ondas de calor com a proximidade da palma da mão também, mas caso seja sensível, fique com a primeira opção”.

Utensílios para frigideira antiaderente

O material de utensílios como espátulas e colheres utilizados para manejar os alimentos na frigideira antiaderente faz diferença na preservação do revestimento. “Quando riscamos, o material que a reveste pode se desprender e/ou perder os benefícios que te fizeram comprá-la em primeiro lugar, como a capacidade de não aderir os alimentos. O silicone é mais versátil e adequado a todo e qualquer tipo de revestimento ou material, mas também pode-se usar utensílios de madeira e plástico”, lista Cristina.

Como guardar a frigideira antiaderente?

Essa etapa também é importante para evitar arranhões e danos ao revestimento. “Utilize sempre proteção: coloque protetores de feltro, papel ou silicone entre as frigideiras e panelas quando você as guarda empilhando uma sobre a outra. Outra forma é armazenar de forma vertical, pendurando e utilizando suportes. E guardá-las completamente secas é superimportante, pois a umidade residual pode causar corrosão e danos”, continua.

Como fazer a frigideira antiaderente durar mais

Uma queixa comum é perceber que, em pouco tempo de uso, o revestimento antiaderente já não é mais o mesmo, e os alimentos passam a grudar no fundo da frigideira. Além da maneira de guardá-la após o uso, existem outros cuidados que retardam este processo.

Continua após a publicidade

“Não utilize fogo muito alto, para não danificar a superfície antiaderente, nem raspe o restante dos alimentos com colheres ou facas. Na hora de lavar, não use elementos abrasivos, como buchas e produtos químicos”, diz Andreza.

Cristina complementa recomendando que se evite submergir a frigideira por muito tempo, pois isto afeta a aderência.

“Hoje em dia, grande parte das frigideiras antiaderentes podem ir à máquina de lavar louças, mas é sempre importante consultar as instruções do fabricante, tanto da máquina como da sua frigideira. Leve em consideração que o detergente da máquina pode ser mais abrasivo, além do contato com outros utensílios durante o ciclo, as altas temperaturas da lavagem e do ciclo de secagem”, alerta.

Com os cuidados tomados, a frigideira antiaderente ou teflon pode ser útil de 2 a 5 anos, enquanto as de titânio e alumínio anodizado podem conservar o revestimento de 5 a 10 anos.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Continua após a publicidade

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.

Continua após a publicidade