Chocolate com gosto diferente? Entenda derivados, fracionados e mais

O chocolate é um dos doces mais consumidos no mundo, sendo também um dos sabores mais antigos da culinária de diversos países. Descoberto a quase 4 mil atrás, as primeiras versões do doce surgiram ainda na Mesoamérica, lugar onde hoje está localizado o México, um dos primeiros territórios a apresentar as plantas de cacaueiros. Milhares de anos depois, o doce ainda é um dos mais consumidos por diversas pessoas e em diferentes formatos. Aliás, é bem possível que, ultimamente, você já tenha se perguntado: por que o chocolate está com gosto diferente?

Para investigar o que está por trás dessas diferentes nuances de sabores do chocolate, conversamos com a nutricionista Renata Guirau que explica as principais diferenças entre os variados tipos do chocolate.

Produtos 100% cacau X derivados ou fracionados

Antes de mais nada, Renata explica que para entender melhor o que muda no sabor do chocolate, é preciso entender a composição nutricional de alguns dos alimentos com sabores do icônico doce.

“Os chocolates sem recheios ou com coberturas geralmente apresentam menos ingredientes em sua composição, ingredientes esses que são considerados menos processados quando comparados aos chocolates recheados. Do ponto de vista nutricional, isso significa menos aditivos como os corantes, por exemplo, e também menos açúcar, quando falamos do chocolate puro, 100% cacau”, explica a nutricionista.

E claro que outros doces cobertos e/ou recheados por chocolate também entram nesta lista de produtos com sabores que podem não apresentar tanto cacau em sua composição, trazendo sabor distante do chocolate que conhecemos.

“Ao comparar os chocolates feitos a partir do cacau com produtos cobertos por chocolate, temos uma variedade de possibilidades. Isso porque temos uma infinidade de produtos nessa configuração: barras de frutas desidratadas cobertas com chocolates, biscoito de arroz com cobertura de chocolate e outros produtos, dessa vez ultraprocessados, como os biscoitos tipo waffer recheados e cobertos por chocolate e pães de mel com cobertura, que contém muito mais ingredientes e, geralmente, apresentam uma boa quantidade de açúcares e aditivos na composição, distante do chocolate puro”, comenta.

Agora, se você está se perguntando se esses produtos apresentam características calóricas diferenciadas, Renata conta que, apesar do sabor ser irresistível, o excesso de aditivos pode comprometer a experiência e até mesmo a saúde.

“O valor calórico desses produtos podem ser variados, mas vale lembrar que a composição em si, avaliada pela lista de ingredientes dos produtos, é uma informação muito importante a ser considerada na tomada de decisão sobre a compra e/ou consumo desses alimentos. Quanto menos ingredientes, principalmente menos aditivos na composição, melhor.”

O chocolate fracionado é um doce feito com cacau e alguma gordura vegetal fracionada, que vai substituir parte da gordura da manteiga de cacau. Portanto, existe uma porcentagem pequena de cacau e, portanto, chocolate de fato.

Chocolates hidrogenados

Presente em diversos alimentos como brigadeiros, bombons e até mesmo ovos de Páscoa, o chocolate hidrogenado é um ingrediente mais popular do que se imagina, tanto pelo seu custo quanto pelo seu sabor. Renata conta que a gordura presente nesses produtos são os principais culpados pela alteração do gosto, que para algumas pessoas remete ao sabão.

“O processo de hidrogenação nada mais é do que a troca do tipo de gordura utilizada na fabricação dos produtos. Geralmente, ocorre a substituição da manteiga de cacau por outro tipo de gordura vegetal de custo mais baixo para o fabricante, como a gordura da palma, que também favorece o sabor diferente. Esses produtos também apresentam mais gordura e açúcar e menos cacau quando comparados com os chocolates ao leite ou os 100% cacau. Do ponto de vista nutricional, podem apresentar maior proporção de gorduras e açúcares na composição e, consequentemente, um valor calórico muito mais alto”, revela a profissional.

Atente-se à lista de ingredientes

Seja para os produtos com chocolates ou outras variações, Renata garante que a melhor forma de conseguir um chocolate saboroso é checando a lista de ingredientes e a tabela nutricional de cada produto.

“Na hora da compra, é fundamental fazer a análise dos rótulos e tabelas nutricionais dos alimentos. Ao ler a lista de ingredientes é possível verificar quais são os componentes daquele produto, incluindo qual tipo de gordura é utilizada e quais os aditivos químicos. Quanto menos ingredientes, melhor a sua composição!”, finaliza.

Chocolate adoça não somente o paladar, mas também a vida. Viva o chocolate e Feliz Páscoa!

