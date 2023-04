Nhoque, risoto, salada grega e mais: aprenda receitas da Restaurant Week

A 30ª edição da São Paulo Restaurant Week acontece até o dia 30 de abril e reúne menus especiais a preços fixos em 180 restaurantes da capital paulista. Com o tema “heranças gastronômicas”, o evento ressalta as raízes da cozinha brasileira, constituída de várias influências culturais, regionais e até mesmo ancestrais. Além de aproveitar um jantar especial fora de casa (confira aqui a lista completa de restaurantes participantes), alguns estabelecimentos compartilharam com CLAUDIA receitas de sucesso para quem quiser arriscar fazer em casa. Confira:

O festival gastronômico traz quatro diferentes categorias no menu: Tradicional: R$ 54,90 almoço e R$ 69,90 no jantar; Plus: R$ 68,90 almoço e R$ 78,90 jantar; Premium: R$ 89 almoço e R$ 109 jantar; e Diamond: R$ 109 almoço e R$ 149 o jantar. Os Burgers, por sua vez, têm fixo de R$ 39,90.

RENDEZ-VOUS: Risoto chèvre de beterraba e queijo de cabra boursin

Ingredientes

200g de arroz arbóreo

110g de queijo parmesão ralado

180ml de vinho branco

100ml de suco de beterraba

1 litro de caldo de legumes

2 dentes de alho picados

1 cebola cortada em brunoise

1 beterraba cozida em cubos

Manteiga o quanto baste

Queijo de cabra

Sal a gosto

Modo de preparo

Leve ao fogo médio uma panela e coloque 2 colheres de manteiga e adicione a cebola. Após a cebola ser refogada adicione o alho e o arroz arbóreo. Adicione o vinho branco e vá mexendo até que seja evaporado por completo. Acrescente gradualmente o caldo de legumes, mexendo sempre, deixando evaporar e acrescentando até obter ponto.(tem que ficar “al dente”)Quando estiver prestes a finalizar, com os grãos praticamente cozidos adicione o suco de beterraba para obter uma coloração vibrante, e logo, a beterraba em cubos e misture bem. Desligue o fogo e finalize com 2 colheres de manteiga o queijo parmesão e sal a gosto. Adicione no prato esferas de queijo de cabra. Está pronto! *Receita da chef Adriana Silvério (Rendez-Vous)

BRODO RISTORANTI: Lasanha de costela

Ingredientes

Para a massa

500g de farinha de trigo

5 ovos

Sal a gosto

Para o molho de tomate

1 quilo de tomate bem maduro, de preferência italiano (ou rasteiro), sem casca e sem sementes

1/2 cebola picadinha

Alho a gosto

Ervas aromáticas a gosto

Para o ragu

1 quilo de costela bovina

Pimenta-do-reino a gosto

Sal grosso a gosto

Cebola a gosto

Salsão a gosto

Cenoura a gosto

Alho a gosto

Ervas aromáticas a gosto

Para o molho bechamel

1 litro de leite integral

70 gramas de farinha de trigo

70 gramas de manteiga sem sal

1/2 cebola

1 folha de louro

2 cravos-da-índia

Noz-moscada e parmesão a gosto

Modo de preparo

Prepare a massa: Misture todos os ingredientes até formar uma massa homogênea. Com o auxilio de um rolo, abra a massa com a espessura de mais ou menos 0,5 centímetro e corte em tiras largas. Reserve. Prepare o molho: Bata a polpa do tomate em um liquidificador. Em uma panela, frite a cebola e o alho. Acrescente o suco do tomate, as ervas aromáticas e deixe ferver em fogo baixo até reduzir aproximadamente 1/3 da quantia. Acerte o sal e reserve. Prepare o ragu: Tempere a costela com sal e pimenta, e leve ao forno até dourar. Corte o salsão, a cebola e a cenoura, e refogue com alho. Junte a costela, acrescente a água e as ervas aromáticas e cozinhe por aproximadamente 6 horas ou até que a carne esteja macia. Retire a carne da panela, desfie e reserve. Ferva o caldo que sobrou na panela até reduzir. Misture a costela desfiada com um pouco do caldo reduzido e acrescente o molho de tomates. Prepare o molho bechamel: Ferva o leite com a cebola, o cravo e o louro. Deixe esfriar. Em uma panela, derreta a manteiga e misture a farinha até formar uma mistura homogênea. Acrescente o leite e mexa até engrossar. Coloque um pouco de parmesão e finalize com a noz-moscada ralada. Montagem: Em um refratário, coloque um pouco do ragu de costela. Sobre o ragu, coloque uma camada de massa fresca. Sobre a massa, coloque o molho bechamel e depois o queijo mussarela. Repita a ordem das camadas até encher o refratário. Cubra com mussarela e leve ao forno pré-aquecido por aproximadamente 30 minutos ou até que a massa esteja cozida. Sirva quente. *Receita do chef Marcelo Vaz (Brodo Ristoranti)

TERRAÇO JARDINS: Nhoque de banana da terra, camarões, alho confitado e tomate cereja

Ingredientes

Para o nhoque

1 quilo de banana-da-terra verde

150g de queijo meia cura ralado

100g de farinha de trigo

Sal a gosto

Para o alho confitado

100g de alho inteiro e limpo

150ml de azeite

Pimenta-do-reino em grão

1 folha de louro

Sal a gosto

Para o caldo de camarão

Cascas e cabeças de camarão

1 cenoura

1 talo de salsão

1 cebola pequena

1 talo de alho-poró pequeno

50ml de vinho branco seco

1 ramo de tomilho fresco

1 folha pequena de louro

Para finalizar

150g de nhoque de banana da terra

100g de camarão limpo e cortado ao meio

10ml de azeite extra virgem usado no alho confitado

15g de alho confitado

30g de tomate cereja cortado ao meio

150ml de caldo de camarão

Salsinha picada à gosto

20g de manteiga gelada

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Raspas de limão para finalizar

Folhas de azedinha red para finalizar

1 fio de azeite extra virgem para finalizar

Modo de preparo

Prepare o nhoque: Cozinhar em água salgada as bananas higienizadas e cortadas com casca até estarem macias. Descascar e com o auxílio de um liquidificador ou blender de mão, bater com um pouco da água do cozimento até formar uma biomassa. Após esfriar, adicionar o queijo, a farinha de trigo aos poucos, dar o ponto e temperar com sal à gosto. Cortar os nhoques e pré-cozinhar por 1 minuto em água salgada. Prepare o alho confitado: Cozinhar em fogo brando todos os ingredientes até o alho estar macio. Prepare o caldo de camarão: Dourar as cascas e cabeças de camarão com um fio de azeite, adicionar os vegetais cortados rusticamente, adicionar o vinho branco e deixar evaporar. Cobrir com água filtrada, adicionar as ervas e cozinhar em fogo baixo sem ferver por 1 hora. Coar o líquido e reservar. Finalize: com o auxílio de uma frigideira antiaderente, dourar os nhoques no azeite, adicionar os camarões temperados com sal e pimenta, o alho confitado e o caldo de camarão. Quando o caldo reduzir ao ponto de molho, adicionar os tomates cortados ao meio, a salsinha, a manteiga e acertar o sal. Servir em prato fundo, finalizar com um fio de azeite, raspas de limão e folhas de azedinha red. *Receita do chef Raul Vieira (Terraço Jardins)

PETROS GREEK TAVERNA: Salada Horiatiki com feta, pepino, cebola roxa, azeitona, tomate e orégano

Ingredientes

200g de tomate italiano cortado em meia lua

200g de pepino japonês cortado em meia lua

50g de cebola roxa cortada em julienne

85g de queijo feta

2g de flor de sal

10g de azeite grego

1g de orégano

6un de azeitona kalamata

Modo de preparo

Tempere os legumes com flor de sal e azeite grego. Transfira para um recipiente de servir. Dispor em cima dos legumes uma fatia de queijo feta e junte a azeitona grega. No feta, temperar com um fio de azeite grego e finalizar com orégano. *Receita do restaurante Petros Greek Taverna