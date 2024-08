Receita de Tartine de Salmão, para o café da manhã ou lanche da tarde reforçado

Tem dias que a gente quer se dedicar a preparar uma receita com carinho e cuidado para si. Uma boa opção para começar a semana com uma café da manhã ou lanche da tarde reforçado é fazendo em casa a Tartine de Salmão que a chef Adriana Silvério serve no restaurante Rendez-Vous, em São Paulo.

Os ingredientes são para uma porção, mas você pode aumentar de acordo com quem mais deseja agradar – seja a família, amigos ou seu amor. E também pode ser servida como entrada em um almoço ou jantar. Anote!

Receita de Tartine de Salmão

Ingredientes

1 fatia de pão italiano

1 avocado maduro

20g de cebola roxa cortada em brunoise

2 fatias finas de salmão

1 colher (chá) de mel

suco de ½ limão tahiti

100ml de vinagre balsâmico

Folhas de rúcula

Salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Tomatinhos cereja a gosto

Modo de preparo

Abra o avocado e amasse, adicionando o suco do limão. Acrescente a salsinha, pimenta-do-reino e o mel. Misture. Adicione a cebola roxa e ajuste o sal. Reserve.

Em uma panela, coloque o vinagre balsâmico e deixe reduzir até a metade em fogo baixo. Reserve.

Montagem

Aqueça a fatia de pão na frigideira. Coloque uma boa quantidade da pasta de abacate e cubra com folhas de rúcula. Adicione então as fatias de salmão e os tomates-cerejas. Finalize com a redução de balsâmico. Bom apetite!

