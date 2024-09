7 receitas de geleia diferentes de tudo o que você já viu

Preparar geleias caseiras é uma maneira deliciosa e criativa de explorar o potencial dos ingredientes naturais disponíveis em sua cozinha. Mais do que simples acompanhamentos, as geleias feitas em casa são versáteis e podem transformar qualquer refeição, seja ela doce ou salgada.

A seguir, trazemos as melhores receitas de geleias de CLAUDIA Cozinha, com os segredos das chefs Ana Luiza Trajano, Bettina Orrico, Vanessa Trefois e mais! Os preparos vão desde as clássicas geleias de morango e maçã até combinações para sair da mesmice, como umbu, cupuaçu e açaí. Com elas, é possível incrementar bolos, tortas, torradas e até um peixe, que tal?

RECEITAS DE GELEIAS CASEIRAS

Geleia de pera salgada

*Receita cedida por Amanda Francelino



Ingredientes

1 colher (sopa) de manteiga 2 colheres (sopa) de azeite

2 cebolas grandes cortadas em tiras

3 peras médias cortadas em fatias

1/2 colher (chá) de sal

1/2 xícara de açúcar

1/2 xícara de água

Modo de preparo

Em uma panela com manteiga e azeite, refogue a cebola até dourar. Adicione a pera e cozinhe até ficar macia e dourada. Junte o restante dos ingredientes em

fogo baixo e deixe reduzir e engrossar, mexendo de vez em quando. Sirva com croissant, torrada, pão ou como preferir.

Geleia de maçã

* Receita cedida pela Torradas Fortaleza

Ingredientes

4 unidades de maçã cortadas em cubos, sem casca e sem sementes

Suco de 1 limão

150 gramas de açúcar refinado

150 mililitros de água

1 colher (chá) de canela

Modo de preparo

Coloque em uma panela as maçãs, o suco de limão, o açúcar, a água, a canela em pó e deixe em fogo baixo, mexendo de vez em quando, até que a mistura ganhe consistência de geleia. Espere a geleia esfriar para, em seguida, servi-las como preferir. Fica ótima em bolos, rabanadas e tortas.

Geleia de graviola

*Receita cedida pela chef Ana Luiza Trajano

Ingredientes

1 1/2 kg de graviola (cerca de 1 fruto médio)

1 1/2 xícara de açúcar

Modo de preparo

Descasque a graviola e retire as sementes. Em uma panela com o açúcar, junte a polpa. Leve ao fogo baixo até ficar brilhante e começar a soltar do fundo do utensílio (esse é o ponto ideal da geleia). Sirva com a receita de sua preferência.

Geleia de umbu

*Receita cedida pela chef pela Ana Luiza Trajano

Ingredientes

1 1/2 kg de umbu

2 xícaras de açúcar

Modo de preparo

Em uma panela com água fria, leve o umbu ao fogo médio por dez minutos. Escorra, corte os frutos ao meio e passe por uma peneira para retirar toda a polpa. Despreze a casca. Em outra panela com o açúcar, despeje a polpa. Leve ao fogo baixo, mexendo, até ficar brilhante e começar a soltar do fundo do utensílio (esse é o ponto ideal da geleia). Sirva com a receita de sua preferência.

Geleia de cupuaçu

*Receita cedida pela chef pela Ana Luiza Trajano

Ingredientes

1 1/2 kg de cupuaçu (cerca de 2 frutos médios)

1 xícara de açúcar

Modo de preparo

Descasque o cupuaçu, abra ao meio e retire as sementes da polpa, desprezando-as. Bata a polpa no liquidificador. Transfira para uma panela com o açúcar. Leve ao fogo baixo, mexendo, até ficar brilhante e começar a soltar do fundo do utensílio (esse é o ponto ideal da geleia).

Geleia de açaí

*Receita cedida pela consultora culinária Bettina Orrico



Ingredientes

2 xícaras de açúcar

2 xícaras de polpa de açaí

2 colheres (sopa) rasas de gengibre ralado

Modo de preparo

Em uma panela, misture todos os ingredientes mais 2 xícaras de água e leve ao fogo médio até o açúcar dissolver. Abaixe a chama e deixe cozinhar por 45 minutos, mexendo de vez em quando, até engrossar e o fundo da panela começar a aparecer. Sirva o peixe com a geleia.

Geleia de morango

*Receita cedida pela chef Vanessa Trefois

Ingredientes

300 gramas de morango cortados em quatro partes

3 colheres (sopa) de açúcar refinado

pitada sal maldon

raspa e suco de 1 limão-siciliano

Modo de preparo

Em uma panela em fogo baixo, coloque os morangos até que comecem a cozinhar. Acrescente o açúcar, o suco do limão e a pitada de sal. Deixe cozinhar por 30 minutos em fogo baixo, retire do fogo e espere esfriar. Acrescente a raspa de limão. Guarde na geladeira em um pote hermético e esterilizado. Sirva com bolo de tangerina ou outros bolos caseiros e torradas.

