Cheesecake já costuma ser uma sobremesa deliciosa, mas pode ficar ainda melhor com pistache e uma calda de frutas vermelhas para trazer acidez e equilíbrio.

A receita é compartilhada pelo chef Alexandre Schoemberger, do restaurante Marcondes Cozinha Autoral, em Curitiba, e rende 22 porções. Veja como preparar hoje mesmo!

Receita de cheesecake de pistache com calda de frutas vermelhas

Ingredientes

Base

120g de farinha de amêndoas

120g de farinha de trigo

120g de manteiga

80g de açúcar refinado

80g de açúcar demerara

Recheio

6 ovos

200g de açúcar refinado

1kg de cream cheese

6 colheres de suco de limão

200g de pasta de pistache

Calda

500g de frutas vermelhas (pode ser congeladas)

200g de açúcar

1 limão Taiti

Modo de preparo

Recheio

Na batedeira, bata os ovos e o açúcar refinado até obter um creme claro e aerado. Adicione o cream cheese em temperatura ambiente aos poucos, batendo em velocidade média. Acrescente o suco de limão e, em seguida, a pasta de pistache.

Massa

Misture todos os ingredientes da base com as mãos, até obter uma consistência quebradiça. Unte formas pequenas e distribua a massa uniformemente no fundo e nas laterais. Adicione o recheio até a altura da massa. Leve ao forno pré-aquecido em temperatura baixa (90°C a 100°C) por 1 hora e 20 minutos.

Calda

Coloque o açúcar e as frutas vermelhas em uma panela e deixe cozinhar em fogo baixo até o ponto de calda. Quando alcançar esse ponto, junte o suco do limão e mexa um pouco. Desligue o fogo e espere esfriar. Despeje sobre o cheesecake de pistache e bom apetite!

