8 receitas de petiscos saudáveis para o lanche da tarde

Sabe quando bate aquela fominha entre as refeições? Sem uma programação ou cardápio definido, fica fácil cair na tentação da praticidade do delivery ou até de uma opção pouco saudável, como aquele pacote de biscoito no armário à sua espera. Nesses momentos, ter receitas práticas e saudáveis na manga é uma ótima forma de manter uma alimentação nutritiva e também saborosa.

Para ajudar nas ideias de receitinhas para o lanche da tarde, preparamos a seguir opções de petiscos práticos, de pão de queijo fit à quibe de abóbora. Confira:

8 receitas de lanches saudáveis para fazer em casa

Wrap de frango com vegetais

Ingredientes

1 tortilha de trigo integral

100g de peito de frango cozido e desfiado

1/4 de abacate maduro amassado

1/4 de cenoura ralada

1/4 de pepino fatiado

Folhas de alface

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo

Aqueça a tortilha no micro-ondas por cerca de 10 segundos para que fique mais maleável. Espalhe o abacate amassado na tortilha, formando uma camada fina. Distribua o frango desfiado sobre o abacate. Adicione a cenoura ralada, o pepino fatiado e as folhas de alface. Tempere com sal e pimenta a gosto. Enrole a tortilha firmemente, dobrando as laterais para dentro conforme avança. Corte o wrap em diagonal para obter duas porções menores. Se preferir, prenda cada metade com palitos de dente.

Búfala com peito de peru e rúcula

*Receita cedida pela chef Fabi Rodrigues, da Levitare

Ingredientes

1 manta de mozzarella de búfala

1 fio de azeite

Sal a gosto

100g de peito de peru

1 maço de rúcula

100g de tomates cereja

Modo de preparo

Abra a manta e regue com o azeite e salpique o sal. Acomode o peito de peru, a rúcula e o tomate. Enrole de cima para baixo. Corte em tiras e sirva.

Quibe de abóbora e quinua recheado com ricota e cogumelos

*Receita cedida pela chef Marina Sciotti, do Quincho

Ingredientes

250 gramas de ricota

1 limão-siciliano (apenas as raspas)

ervas frescas a gosto

sal e pimenta-do-reino a gosto

azeite a gosto

6 dentes de alho picados

250 gramas de cogumelo shiitake e shimeji

2 xícaras de cebola picadinha

1/2 abóbora japonesa em cubos assada

3 xícaras de quinua cozida

Modo de preparo

Em uma tigela, amasse levemente a ricota com um garfo e tempere com as raspas de limão-siciliano, as ervas, sal, pimenta-do-reino e azeite. Reserve. Em uma panela, refogue 2 dentes de alho em um fio de azeite. Adicione os cogumelos e refogue por cerca de quatro minutos ou até murcharem um pouco. Reserve. Na mesma panela, refogue a cebola e o restante do alho em um fio de azeite. Acrescente a polpa da abóbora assada, tempere com sal e misture bem, formando um purê. Desligue o fogo e adicione a quinua. Em uma assadeira retangular, disponha metade da mistura de quinua e abóbora. Recheie com a ricota temperada e os cogumelos salteados e cubra com o restante da massa de abóbora. Leve ao forno preaquecido a 220°C por 15 minutos ou até que esteja firme e sequinha. Sirva quente.

Pasta de castanhas brasileiras

*Receita cedida pela chef Ana Luiza Trajano, do Instituto Brasil a Gosto

Ingredientes

1 xícara de castanha de caju crua

1 xícara (chá) de castanha-do-pará crua

1 colher (sopa) de vinagre

1/4 limão , apenas o sumo

1 colher (café) de sal

1/2 dente de alho

Modo de preparo

Em uma tigela, junte as castanhas e o vinagre. Adicione água suficiente para cobri-las e deixe-as de molho por 12 horas. Lave as castanhas, escorra e bata junto com todos os outros ingredientes no liquidificador adicionando, aos poucos, água filtrada e somente na quantidade necessária para bater. Transfira a mistura para um pote de vidro esterilizado, mantendo um espaço livre de dois dedos para a fermentação. Tampe e deixe fermentar por 48 horas em local fresco (de preferência abaixo de 25ºC) e ao abrigo do sol. Ao final, a pasta estará levemente aerada. Mantenha na geladeira e consuma em até 15 dias, acompanhando torrada, pão, queijo, tapioca ou peixe.

Bolinho de queijo saudável

*Receita cedida pela Nestlé

Ingredientes

Para a massa

2 batatas inglesas amassadas

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

2 colheres (sopa) de farinha de arroz

1 pitada de sal

1 pitada de orégano

6 fatias de queijo muçarela light

Para empanar

1 ovo

1 pitada de sal

1 pitada de orégano

meia xícara (chá) de semente de linhaça triturada

Modo de Preparo

Prepare a massa : Em um recipiente, coloque as batatas, o azeite, a farinha de arroz, o sal e o orégano e misture bem. Separe a massa em bolinhas e recheie-as com as fatias de queijo dentro. Empane : Em um recipiente, bata o ovo com o sal e o orégano. Em outro recipiente, coloque a farinha de linhaça. Passe as bolinhas recheadas com o queijo primeiro no ovo e depois na semente de linhaça para empanar. Em uma airfryer, em potência de 180ºC, coloque os bolinhos de queijo, por cerca de 15 minutos.

Bruschetta de morango com redução de vinagre balsâmico

*Receita cedida pela foodstylist Bruna Branco

Ingredientes

1/2 xícara de vinagre balsâmico

2 colheres (sopa) de açúcar

500 gramas de morango fresco fatiado

Folhas frescas de manjericão

1 baguete grande

2 colheres (sopa) de azeite

1/2 xícara de queijo brie ou cream cheese

Modo de preparo

Em uma panela pequena, junte o vinagre balsâmico e 1 colher (sopa) de açúcar. Leve ao fogo alto e deixe ferver até a mistura reduzir a cerca de metade do volume original – ela deve ficar com consistência de xarope, mas não muito espessa. Desligue o fogo e reserve. Em uma tigela média, misture o morango, o açúcar restante e o manjericão. Reserve. Corte a baguete em dez pedaços e cada pedaço ao meio. Disponha-os em uma assadeira pincelada levemente com o azeite e leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de cinco minutos ou até que fiquem dourados. Retire do forno e deixe esfriar. Espalhe um pouco do queijo brie em cada pedaço e cubra com 1 colher (sopa) da mistura de morango. Regue com a redução de balsâmico e sirva.

Pão de queijo fit

*Receita cedida por Verde Campo, empresa da Coca-Cola Company

Ingredientes

3 colheres (sopa) de goma de tapioca

2 colheres (sopa) de queijo minas padrão ralado

2 collheres (sopa) de requeijão cremoso

1 ovo

1 pitada de sal

Modo de preparo

Misture bem todos os ingredientes, coloque em forminhas de silicone e leve para a airfryer a 180°C por em média 6-7 minutos.

Chips de raízes com creme de abóbora

*Receita cedida pela fotógrafa Thamires Gomes

Ingredientes

Cascas lavadas de 5 raízes diversas (batata-doce, cenoura, abóbora)

1 colher (sopa) de azeite Sal e pimenta-do-reino a gosto

Para o creme de abóbora

¼ de abóbora cabotiá ou japonesa cortada em cubos

1 ½ colher (sopa) de manteiga

100 gramas de creme de leite fresco

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Disponha as cascas numa fôrma com azeite, sal e pimenta. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 40 minutos ou até ficarem crocantes. Para o creme de abóbora: Em uma panela com água fervente, cozinhe a abóbora por 25 minutos ou até ficar macia. Num processador, adicione a abóbora cozida, a manteiga e o creme de leite e bata até obter um creme liso. Tempere com sal e pimenta. Transfira o creme para cumbucas e sirva com os chips.