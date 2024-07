Casa organizada: os produtos mais bem avaliados na Amazon

Quando o assunto é manter a casa organizada, alguns produtos podem ser considerados indispensáveis – seja para deixar o chão brilhando sem dificuldades, ou para manter o ar do ambiente mais agradável e com aquele cheirinho de limpeza. Para te ajudar nesta missão, reunimos os produtos mais bem avaliados pelos usuários na Amazon.

Mop para um chão sempre limpo

Com quase 5 estrelas em todas as métricas, este mop conta com dispenser de 400 ml para água e produto de limpeza, e spray acionado por alavanca. É ideal para a limpeza de pisos frios, sintéticos ou de madeira, e alcança os cantinhos difíceis de limpar.

Também para pisos frios, sintéticos e de madeira, este mop giratório conta com o balde com sistema de centrifugação que substitui a necessidade de torcer o pano. Ele vem com um refil e é lavável em máquina.

Umidificadores de ar para uma sensação de casa limpa

Black Decker Umidificador de Ar Compre agora: Amazon - R$ 202,30

Com capacidade de 2,5 litros e recipiente para adicionar fragrâncias, o umidificador ajuda mantém o ar da casa agradável e com cheirinho de limpeza. Ele também contém filtro que elimina as impurezas da água, resultando em uma névoa purificada.

Difusor De Aromas, Umidificador De Ar Ultra-Sônico Compre agora: Amazon - R$ 44,19

Quer uma opção que também ajude na decoração? Este umidificador e difusor de aromas faz a vez de abajur LED, com várias opções de cor que podem ser alteradas por controle remoto. A capacidade é de 500 ml.

Despensa organizada

Potes herméticos ajudam a organizar os alimentos na despensa e refrigerador, resultando em uma rotina mais prática na cozinha. Este kit contém 12 potes de plástico em diferentes tamanhos, e todos podem ir do refrigerador ao micro-ondas.

KIT 10 Potes de Vidro Retangular Compre agora: Amazon - R$ 172,00

Prefere os potes de vidro, que não pegam o cheiro dos alimentos? O kit com 10 suporta uma variação térmica de até 300C, e conta com uma vedação perfeita com fechamento por travas.

Aspiradores verticais para uma limpeza prática

Aspiradores verticais são leves, fáceis de manusear e ainda permitem que você desacople o dispenser para aspirar áreas menores, como estofados e trilhos de janela. Este modelo tem 1450w e um reservatório com capacidade de 1,6 litros.

Aspirador de Pó Turbo Cycle, Mondial Compre agora: Amazon - R$ 149,90

Também com a função 2 em 1 (ele vira um aspirador portátil), este modelo queridinho dos usuários tem filtro lavável, potência de 1100w e um cabo elétrico de 4 metros para alcançar todos os cantos da casa.

