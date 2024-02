5 drinques coloridos para animar o Carnaval

Não tem nada como um bom coquetel para se refrescar do calor, não é? Junte a temperatura à festa mais aguardada do ano, e a combinação fica ainda melhor! E para ter aquele toque divertido que a folia merece, vale apostar em drinques coloridos que lembram o Carnaval. Vamos aprender?

O Basil Smash, criação do Restaurante Nonna Rosa, em São Paulo, é um drinque que combina os sabores cítricos, como o limão e a folha de manjericão, com a identidade inconfundível do xarope de açúcar. O resultado é uma bebida verde, totalmente refrescante e doce.

Já o Jambu Sour, criação do Guilhotina Bar, em São Paulo, pede por um toque de cítricos, enquanto nos encanta com sua tonalidade rosada – além de ser bem dosada de cachaça! Abaixo, você confere 5 receitas de drinques coloridos para garantir aquela pitada de cor neste Carnaval.

Drinques coloridos para o Carnaval

Basil Smash – Restaurante Nonna Rosa (@osterianonnarosa)

Ingredientes

50 ml de gin

30 ml de suco de limão tahiti

20 ml de xarope de açúcar

Folha de Manjericão

Modo de preparo

Macere sutilmente as folhas de manjericão na coqueteleira com auxílio de um socador. Na sequência, acrescente o gin, o suco de limão e, por fim, o xarope de açúcar. Bata por alguns segundos. Coe em um copo baixo com gelo. Finalize com uma folha de manjericão.

Jambu Sour – Guilhotina Bar (@guilhotinabar)

Ingredientes

30 ml de cachaça de jambu

30 ml de cachaça branca

15 ml vermute bianco

15ml de xarope de açúcar

15 ml suco de limão

5 ml de Campari

Modo de preparo

Em uma coqueteleira, bata todos os ingredientes – exceto o Campari – com gelo. Coe para uma taça coupe. Finalize com o campari e um zest de limão taiti.

Crepúsculo – Ventre (@ventrecozinha)

Ingredientes

50 ml de Gin

50 ml de purê de uvas

30 ml de chá de frutas vermelhas

2 gotas de bitter de laranja

1 copo baixo

Modo de preparo

Em uma coqueteleira, misture o gin, purê de uvas e chá de frutas vermelhas e bata. No copo baixo, pingue as duas gotas de bitter de laranja e misture com suavidade. Coloque uma pedra de gelo no copo, orne como preferir e está pronto para servir.

Caipirinha de Abacaxi – BEC (@bec_bar)

Ingredientes

75 ml destilado escolhido

25 ml xarope simples

15 ml mix cítrico

4 pedaços de abacaxi

2 pedaços de limão

8 folhas de hortelã

Guarneça com rapadura ralada

Modo de preparo

Em um copo americano alto, coloque os ingredientes, sem o destilado, e macere. Complete com gelo e coloque o destilado, mexa por 10 segundos. Guarneça com rapadura ralada e decore com mexedor coqueiro.

Spritz da Uvateca – Trinca Bar (@trincabar)

Ingredientes

120 ml de espumante

30 ml de Aperol

30 ml de Vermute Tinto Trinca

10 unidades de uvas gaseificadas

Ingredientes: Uvas Gaseificadas

10 uvas verdes

5 uvas roxas

Sifão de Chantilly

Gás CO2

Modo de preparo

Em uma taça de vinho branco, coloque bastante gelo, até a boca da taça. Em seguida, coloque o espumante, depois coloque o aperol e o vermute. Para o preparo das uvas, use um sifão de Chantilly.

Coloque 10 uvas verdes e 5 uvas roxas lavadas e sem os galhos. Feche o sifão e use o gás CO2. Deixe na geladeira por meia hora. Após isso, retire totalmente o gás apertando a alavanca. Abra o sifão e as uvas estão prontas. Rende 2 cocktails.

Por fim, complete com as 10 uvas gaseificadas na taça.

Agora estamos prontas para nos refrescar na imensidão de cores!