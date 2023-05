Dia do Coquetel: aprenda a fazer 6 drinques clássicos

Celebrado em 18 de maio, o Dia do Coquetel acontece no mundo todo e surgiu a partir da Associação de Empresas de Bebidas Espirituosas (ANEBE) e da Associação Barmen de Portugal. Trata-se de uma ocasião de celebração inspiradora da cultura da mixologia, proporcionando um momento para compartilhar, descobrir e desfrutar de uma variedade de criações deliciosas e criativas.

A data destaca a diversidade e a criatividade dos coquetéis, além de homenagear os profissionais que se dedicam a essa arte. É também uma oportunidade para os bartenders mostrarem suas habilidades, compartilharem receitas e explorarem novas técnicas de coquetelaria.

Além disso, o Dia do Coquetel é uma ocasião para promover o consumo responsável de álcool, enfatizando a importância de apreciar os coquetéis com moderação e respeitar os limites legais de idade.

Dito isso, que tal celebrar em casa com drinques clássicos? A gente dá o passo a passo a seguir:

Receita de 6 coquetéis clássicos para fazer em casa

NEGRONI

O Negroni é um coquetel clássico de origem italiana que surgiu por volta do século XX. Sua criação é atribuída ao conde Camillo Negroni, um aristocrata italiano que frequentava o Café Casoni, em Florença.

Diz a história que, em uma ocasião, o conde pediu ao bartender para adicionar um toque de gin ao seu Americano, coquetel que consiste em vermute, água com gás e uma pitada de bitters. Essa simples alteração resultou em uma combinação única, dando origem ao drinque que conhecemos hoje.

A bebida ganhou popularidade rapidamente, sendo apreciada por sua elegância e sabor equilibrado entre o amargor do Campari, o dulçor do vermute e a complexidade do gim. Veja a receita:

Ingredientes

30 mililitros de gim (ou gin) London Dry

30 mililitros de vermute Rosso

30 mililitros de Campari

1/2 fatia de laranja desidratada

Modo de preparo

Em um copo baixo com gelo, acrescente todos os ingredientes e finalize com meia rodela de laranja desidratada. *Receita cedida pelo bartender Victor Zucaroni, do Infini Bar

DRY MARTINI

O Dry Martini é um coquetel clássico que teve origem nos Estados Unidos, por volta do final do século XIX. Sua criação é atribuída a um bartender chamado Julio Richelieu, que trabalhava no Occidental Hotel, em San Francisco.

Inicialmente, o Martini era feito com gim e vermute doce. No entanto, com o tempo, a preferência dos consumidores mudou e passaram a pedir por um coquetel mais seco, com menos vermute. Essa preferência resultou na evolução do Martini para a versão “dry” (seca), caracterizada por uma proporção maior de gim em relação ao vermute.

O coquetel ganhou popularidade e se tornou o ícone dos coquetéis clássicos, conhecido por sua elegância, simplicidade e sofisticação. É servido tradicionalmente em um copo de martini resfriado, com uma azeitona ou twist de limão como guarnição. Veja a receita:

Ingredientes

70 mililitros de gim (ou gin) London Dry

10 mililitros de vermute Dry

1 gota de angostura (bitter) Orange Bitters

1 azeitona siciliana

Modo de preparo

Em uma taça de martini gelado, acrescente todos os ingredientes e finalize com a azeitona. *Receita cedida pelo bartender Victor Zucaroni, do Infini Bar

OLD FASHIONED

O Old Fashioned é um coquetel clássico que remonta ao início do século XIX. Sua origem é atribuída aos bares de coquetéis em Louisville ou Nova Orleans, nos Estados Unidos. Seu nome faz referência à maneira tradicional de preparar coquetéis antes da era dos coquetéis modernos e complexos. A receita original consistia em uísque, açúcar, água e bitters, geralmente servida em um copo antigo (old fashioned), que acabou emprestando seu nome ao coquetel. Continua após a publicidade Com o tempo, o coquetel ganhou popularidade e passou por algumas variações, mas a receita clássica continua sendo apreciada até hoje. Veja a receita:

Ingredientes

1 cubo de açúcar (ou 1 colher de chá de açúcar granulado)

2 a 3 dashes de Angostura bitters

60 ml de bourbon ou uísque de sua preferência

Gelo

Casca de laranja

Cereja para decorar (opcional)

Modo de preparo

Coloque o cubo de açúcar (ou açúcar granulado) no fundo de um copo old fashioned ou de uísque. Adicione os dashes de Angostura bitters diretamente sobre o açúcar. Com a ajuda de um socador, macere o açúcar com os bitters até que se forme uma pasta. Acrescente o bourbon ou uísque ao copo e misture bem para dissolver a pasta de açúcar. Adicione alguns cubos de gelo ao copo e mexa suavemente por alguns segundos para resfriar o coquetel. Para finalizar, pegue uma casca de laranja, dobre levemente para liberar os óleos essenciais e esfregue-a na borda do copo. Em seguida, coloque a casca de laranja no copo. Se preferir, adicione uma cereja como guarnição.

COSMOPOLITAN

O Cosmopolitan é um coquetel contemporâneo que ganhou popularidade nos anos 1990 e se tornou um ícone da cultura dos coquetéis. Embora sua origem seja tema de debate, acredita-se que o Cosmopolitan tenha sido criado em meados da década de 1980 por um bartender chamado Toby Cecchini, no Odeon, um famoso restaurante em Nova York.

Inicialmente, o coquetel era feito com vodca, Cointreau, suco de cranberry e suco de limão fresco. A bebida ganhou destaque graças à série de TV Sex and the City, em que as personagens eram frequentemente vistas saboreando esse drinque.

A partir daí, o coquetel se espalhou rapidamente e se tornou um símbolo da cultura de coquetéis moderna, conhecido por sua cor vibrante, sabor equilibrado e estilo sofisticado. Veja a receita:

Ingredientes

45 ml de vodca

30 ml de licor de laranja (como Cointreau ou Triple Sec)

30 ml de suco de cranberry

15 ml de suco de limão fresco

Gelo

Casca de laranja ou twist de limão para decorar

Modo de preparo

Encha uma coqueteleira com gelo. Adicione a vodca, o licor de laranja, o suco de cranberry e o suco de limão à coqueteleira. Agite vigorosamente por cerca de 10 a 15 segundos para misturar bem os ingredientes e resfriar o coquetel. Coe o líquido da coqueteleira em uma taça de martini resfriada. Para decorar, você pode torcer uma casca de laranja sobre o coquetel para liberar os óleos essenciais ou adicionar um twist de limão na borda do copo.

MOJITO

O Mojito é um coquetel refrescante de origem cubana. Sua história remonta ao século XVI, durante a colonização espanhola em Cuba. Acredita-se que os marinheiros e piratas utilizavam uma mistura de aguardente de cana, hortelã, limão e açúcar para combater doenças e melhorar o sabor da água.

Com o tempo, essa bebida evoluiu e se tornou o Mojito que conhecemos hoje. O rum substituiu a aguardente de cana, o açúcar foi refinado e a receita ganhou mais refinamento. Na década de 1940, ganhou popularidade em Havana, especialmente em bares frequentados por turistas e celebridades.

Desde então, o preparo se espalhou pelo mundo e é apreciado por sua refrescância, equilíbrio de sabores entre a hortelã, o limão e o rum, além de ser um símbolo da cultura cubana. Veja a receita:

Ingredientes

60 ml de rum branco

30 ml de suco de limão fresco

6-8 folhas de hortelã

2 colheres de chá de açúcar (ou a gosto)

Água com gás

Gelo

Fatias de limão e raminhos de hortelã para decorar

Modo de preparo

Coloque as folhas de hortelã e o açúcar em um copo alto (highball) ou em um copo de mojito. Usando um socador (muddler), amasse suavemente as folhas de hortelã para liberar os óleos essenciais. Adicione o suco de limão fresco ao copo e misture bem com o açúcar e a hortelã. Encha o copo com gelo até cerca de 2/3 do seu volume. Despeje o rum branco sobre o gelo e, em seguida, complete o copo com água com gás. Mexa suavemente para misturar todos os ingredientes. Decore com uma fatia de limão e um raminho de hortelã.

UÍSQUE SOUR

O Uísque Sour é um coquetel clássico que tem suas origens no século XIX. Acredita-se que tenha sido uma adaptação do “Brandy Sour”, que era popular na Europa. Sua receita básica consiste em uísque, suco de limão e açúcar, resultando em uma mistura equilibrada de sabores ácidos, doces e amargos.

Originalmente, o coquetel era preparado com suco de limão fresco, xarope de açúcar e uísque bourbon. Com o tempo, ganhou popularidade e se espalhou pelos Estados Unidos e outros países. Variações adicionaram ingredientes como clara de ovo para dar uma textura mais suave, gelo e guarnições como cerejas ou cascas de frutas cítricas. Veja a receita:

Ingredientes

60 ml de uísque bourbon (ou uísque de sua preferência)

30 ml de suco de limão fresco

15 ml de xarope de açúcar (ou 2 colheres de chá de açúcar)

Gelo

Casca de laranja ou cereja para decorar (opcional)

Modo de preparo

Encha um copo baixo ou um copo old fashioned com gelo para resfriar. Em uma coqueteleira, adicione o uísque, o suco de limão e o xarope de açúcar. Agite vigorosamente por cerca de 10 a 15 segundos para misturar bem os ingredientes e resfriar o coquetel. Remova o gelo do copo resfriado e despeje o coquetel nele. Para decorar, você pode torcer uma casca de laranja sobre o coquetel para liberar os óleos essenciais ou adicionar uma cereja. Se preferir um drinque com textura mais suave e espumosa, você pode adicionar a clara de um ovo à coqueteleira antes de agitar os ingredientes. Certifique-se de utilizar ovos frescos e de qualidade.