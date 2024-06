Moda Inverno 2024: peças e estilos em alta para o trabalho

Referência no mercado de consultoria de imagem, Rachel Jordan é especialista em comportamento profissional e atua como consultora, mentora e palestrante para empresas e pessoas que desejam desenvolver suas habilidades emocionais e alavancar a carreira. Co-autora do Livro À Sua Moda – 4Talks, Rachel também ministra cursos e workshops na área

Depois de passarmos por eventos climáticos extremos em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil, provocando uma verdadeira desordem no calendário das estações, finalmente conseguimos identificar com mais clareza a presença do inverno se aproximando. Em poucas semanas começará, oficialmente, a estação mais fria do ano. E o que vestir no trabalho no inverno 2024?

Se para muitas pessoas o verão é sinônimo de leveza e informalidade no que se refere aos looks, para outras o inverno é a estação preferida pelo toque de elegância que as roupas mais elaboradas imprimem. Uma coisa é fato e não há o que discutir: o inverno nos remete ao uso de vestimentas mais sóbrias e atemporais em função de temperaturas mais amenas. E essa mudança no clima nos permite pensar em peças mais sofisticadas, em sobreposições e inúmeras variações com as quais muitas mulheres se identificam em função de seu estilo pessoal.

Se no verão os tons mais vibrantes se alinham com os dias ensolarados de um país tropical como o nosso, o inverno propõe tons mais neutros e discretos. Entre as propostas do inverno 2024 está o mix de peças clássicas, porém com um toque de modernidade que surge em pequenos detalhes, capazes de revelar com mais clareza o seu estilo no que diz respeito à moda e sua personalidade.

O inverno 2024 chega com a proposta de ser uma estação na qual haverá uma ampla liberdade para explorar diferentes looks, seja em relação à textura e padronagem dos tecidos, às cores ou ao design escolhido para as peças.

Aliás, essa é uma tendência que vem ganhando cada vez mais força na moda em qualquer temporada: liberdade para escolher aquilo que mais se adequa a sua essência sem que se sinta refém da moda.

Para a próxima estação teremos propostas de muitas marcas com tons que nos remetem à natureza, que nos trazem sensação de serenidade e bem-estar. É o caso dos tons terrosos, que já vinham ganhando força nos invernos anteriores, e que se tornam ainda mais forte em 2024.

O tom terroso transmite uma sensação de conexão com o meio ambiente. Esse também é o caso de outras cores que estarão em alta na estação, como o verde, que surgirá em diferentes tonalidades nos permitindo leituras diferenciadas em relação às diferentes nuances da natureza.

Diferentes tons de azul, que trazem elegância ao look, também terão destaque, assim como o marrom, o vermelho e suas nuances, que sempre ostentam um certo glamour e poder, além dos tons mais tradicionais como o bege e o cinza.

Uma cor que chamará a atenção no inverno é o laranja, não o mais vibrante que adotamos no verão, porém mais fechado e discreto, com uma pegada de poder.

E quando o assunto em questão é a escolha de looks de inverno para o ambiente profissional? Pelo fato de a temperatura ser mais fria, ela nos estimula a pensar em looks mais glamorosos. Claro que nossas escolhas devem estar alinhadas com a proposta do nosso ambiente profissional. É ela que nos permite transitar entre looks que reflitam os quatro estilos predominantes no mundo corporativo: formal, novo formal, casual profissional e casual.

Ao identificar qual é o estilo predominante em seu trabalho, se torna muito mais fácil adaptá-lo ao seu estilo pessoal e fazer as melhores escolhas para se sentir à vontade, confortável e elegante.

Quando o assunto é o ambiente profissional, alguns clássicos como terninhos, sobretudos, sobreposições com vestidos, saias ou calças são sempre uma boa opção. Assim como a escolha acertada de acessórios e calçados.

Abaixo dou algumas sugestões de looks que podem fazer a diferença e somar pontos a sua imagem profissional.

Look de trabalho com sobretudo

Se o seu ambiente de trabalho e sua profissão pedem um look mais formal, uma boa pedida é o sobretudo. Ele funciona como uma peça-chave para deixar o look mais formal e chique.

As outras peças que irão compor o look, que podem ser desde um vestido a um belo conjunto de alfaiataria, darão bastante sofisticação ao visual. Nessa hora é fundamental pensar também na escolha da cor mais apropriada de acordo com a mensagem que você deseja transmitir.

Oversized também é bem-vindo

Muitos desfiles chamaram a atenção para a tendência das chamadas peças oversized, que apresentaram suéteres e casacos mais volumosos. Para aquelas que apreciam a proposta, ela pode ser facilmente adaptada ao ambiente de trabalho.

Sempre bom lembrar que nessa hora vale o equilíbrio para a escolha da peça complementar, que deve ser um pouco mais ajustada ao corpo, proporcionando um visual mais moderno e descolado. A escolha do calçado, como um tênis cheio de estilo, resultará num look mais despojado; enquanto um sapato ou uma bota, dependendo da opção, poderá dar um toque mais formal.

Couro no trabalho? Pode usar

Antes visto como um estilo mais transgressor e nascido no guarda-roupa masculino, o couro ganhou um status indiscutível de poder e elegância. A escolha de peças acertadas ao ambiente profissional dará ao seu visual muito estilo e personalidade.

Desde uma jaqueta ou casado para serem usados com uma bela camisa, ou uma saia, que dependendo do seu trabalho pode ser mídi ou mini, ou uma calça super estilosa. São inúmeras as opções que podem surgir a partir dessa escolha.

Peças listradas

Amada por muitas mulheres e questionada por outras por não favorecer algumas silhuetas, as listras voltam a brilhar nas vitrines da moda inverno 2024.

A tendência tem uma pegada vintage que encanta por suas versões, desde as mais tradicionais, como a risca de giz, até as mais ousadas. A verdade é que as listras são cheias de estilo e fazem um mix de leituras que vão das atemporais as mais ousadas. Se deseja imprimir modernidade ao look e ao mesmo tempo ter um toque vintage, é uma ótima escolha.

Estampa xadrez no trabalho

Outra padronagem que estará em alta na estação é o xadrez. Um clássico da moda, o xadrez ganha destaque com padronagens mais largas aliadas a cores neutras que estão em alta, como o cinza, o preto, e o verde, tom queridinho do inverno 2024, e vermelho, que imprime uma certa sensualidade e força ao look. Se deseja transmitir elegância com um mix de modernidade e atemporalidade, é a opção perfeita.

Tênis e botas

A inovação das marcas que imprimiram sofisticação e beleza a inúmeros modelos de tênis, transformou o calçado em uma peça que é sinônimo de conforto e bem-estar para ser usado no trabalho. Se antes o tênis tinha como característica a pegada esportiva, hoje pode ser adotado sem restrição no trabalho com modelos que transmitem sofisticação e elegância.

Outro clássico do inverno, as botas continuam em alta, podendo dar um toque formal, casual e sofisticado de acordo com seu estilo. Bora viver o inverno 2024 com peças que valorizem sua imagem profissional?