Alisar os cabelos com amido de milho funciona? Especialista revela

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Fórmulas com amido de milho para alisar os cabelos: quem nunca viu essa e outras misturinhas caseiras na internet? Será, gente, que isso dá certo de verdade? Vamos descobrir hoje!

O que constitui um fio de cabelo?

O fio de cabelo possui algumas camadas, como as cutículas (parte externa), córtex (fica no meio) e a medula (internamente). Para realizar o alisamento, você precisa de um produto que mude as cadeias de enxofre que estão no córtex. Isso só funciona com algum tipo de química.

Usar amido de milho funciona?

A eficácia do amido de milho nos cabelos é desconhecida. O amido de milho é um carboidrato, como o próprio nome já diz, vindo do milho. É ótimo para a alimentação, mas para as madeixas? Não faz nada, pois não consegue penetrar nos fios para alisar, então essa teoria não existe.

Converse com o seu cabeleireiro

Antes de alisar, veja com um profissional para saber se seu cabelo está saudável para passar pelo processo. Se não estiver, será necessário realizar tratamentos de hidratação e nutrição, tanto em casa quanto no salão, para recuperá-los.

Além disso, seu cabeleireiro pode indicar ativos, liberados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que são compatíveis e não danificam os fios.

Um exemplo é a Biolacase, enzima extraída do cogumelo Tramete Versicolor, que consegue realinhar a fibra capilar, pois é absorvida no córtex e possibilita um novo formato quando se usa fontes de calor para mudar a estrutura. Também pode ser feito apenas para quem quer soltar as ondas e é adaptável a outras químicas.

Continua após a publicidade

Atenção: sempre tome cuidado com as misturinhas caseiras que você vê nas redes sociais para alisar os cabelos. Elas podem causar queda, quebra, alergias, descamação no couro cabeludo e até queimaduras.

Gostou das dicas? No vídeo, abaixo, conto tudo sobre alisamentos naturais, para você não cair em armadilhas:

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.