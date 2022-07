Descubra quais são os ativos essenciais para cada tipo de cabelo

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Você já comprou um xampu para cabelos ressecados, mesmo tendo oleoso, por achar que isso faria com que eles ficassem ainda mais hidratados? Ou quem sabe investiu em um creme próprio para cacheados, mesmo tendo madeixas lisas, para conseguir mais volume e definição? Muitas pessoas fazem isso, e a verdade é uma só: você está desperdiçando o seu tempo, dinheiro e também pode estar prejudicando a saúde dos seus fios. Não adianta comprar um produto que não atende suas necessidades, cada um tem uma e não levar isso em consideração só vai te deixar mais insatisfeita com o seu visual.

Para te ajudar nessa missão, resolvi listar os ativos que você deve procurar nos rótulos dos cosméticos, de acordo com as características dos seus fios; vem ver.

Identificando as características do fio

Antes de ir às compras, repare no seu cabelo. Se ele for mais seco, o ideal é investir em fórmulas mais hidratantes, se for oleoso, aposte em texturas mais leves. Se você tem alguma química, como alisamento ou coloração, o uso de uma linha de tratamento para essas condições é indispensável, ou se sofre com queda, além de uma fórmula com tratamento, é interessante fazer um acompanhamento com um especialista. Converse com o seu cabeleireiro e peça uma indicação para que você faça uma escolha mais certeira.

Cabelo liso

As madeixas lisas tendem a ser mais oleosas, ficam sujas e com um aspecto pesado mais depressa. Escolha fórmulas mais aquosas e que ofereçam uma limpeza mais profunda, como um xampu antiresíduos, mas só de vez em quando, não pode usar diariamente. Os aminoácidos e óleos essenciais também são indispensáveis, uma vez que mantêm os fios hidratados, alinhados, facilitam o desembaraço e reduzem o frizz. Se o seu cabelo for muito fino, aposte no extrato de trigo ou proteína da soja e algodão, que são ideais para dar uma encorpada extra, dando a sensação de maior quantidade, como no caso da atriz Carolina Dieckmann. O importante aqui é evitar as texturas muito densas para não acabar com um visual pesado e sem movimento.

Cabelo ondulado

Quem é do time das onduladas geralmente tem a impressão de que os fios são muito rebeldes, mas isso ocorre pela falta de definição e excesso de frizz. Então, para conquistar belas ondas, como as da atriz Camila Pitanga, aposte em fórmulas hidratantes, ricas em óleos, como o argan e a macadâmia. A elastina também pode ajudar a dar um up. O importante aqui é lembrar que como o ondulado é um meio termo entre o liso e o cacheado, é preciso encontrar a medida certa das quantidades e dos tipos de produtos que você vai aplicar, pois alguns podem não ajudar na definição e outros podem pesar demais.

Continua após a publicidade

Cabelo cacheado

Os fios com curvatura tem maior dificuldade para espalhar a oleosidade natural produzida pelo couro cabeludo, isso acaba deixando o comprimento mais seco, podendo afetar também a definição. Se esse é o seu caso, escolha sempre as linhas de cosméticos enriquecidos com elastina, óleo de coco e ômega 6, 7 e 9. E mais, você ainda pode apostar em produtos com ativação de cachos, que vão proporcionar uma picumã com maior definição, como as da atriz Juliana Paes. Nesse vídeo dou dicas de como finalizar os cachos:

Cabelo crespo

Como são fios extremamente delicados e secos, ativos como a elastina, antioxidantes, vitaminas e minerais não podem ficar de fora da sua rotina de cuidados capilares. Aqui ainda vale investir em um bom óleo de umectação para reforçar os cuidados com as madeixas e mantê-las impecáveis, como as da cantora Solange Knowles.

Cuidados para todos

Apesar das diferentes texturas, alguns cuidados de valem para todos os tipos de cabelo, nesse link listo quais são eles.