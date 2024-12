Pré-verão: como preparar os fios para a exposição ao sol, mar e piscina

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Você sabia que já deve pensar em começar a cuidar das suas madeixas antes do verão começar? Explico: a exposição frequente ao sol, mergulhos na água do mar e os produtos químicos presentes na água da piscina podem comprometer o brilho, levar a pontas duplas e frizz, e até mesmo alterar a coloração dos fios. Por isso, trouxe algumas dicas de cuidados que você precisa ter e pode aderir agora para manter seus cabelos saudáveis.

Proteja sua coloração

Invista em uma linha de produtos completa para cabelos coloridos, inclusive em máscara com cor. Outra dica: passe um CC Cream, que ajuda nessa proteção, antes de entrar na água, e prenda os fios em um coque. Com esses cuidados, as cutículas ficam fechadas e a oxidação será menor. Lembre-se de enxaguar bem após o mergulho e, assim, vai manter as madeixas bonitas e saudáveis, como as da cantora Anitta.

Fuja do esverdeado

Alguns produtos colocados na água da piscina contam com um pigmento que, em contato com o loiro, castanho e/ou ruivo formam esse tom esverdeado. As chances aumentam se o cabelo já não está bem tratado, se você se expõe ao sol sem proteção solar capilar e usa fontes de calor (secador, babyliss e chapinha) sem proteção térmica, uma vez que a fibra enfraquece e as cutículas abrem, permitindo essa mudança.

Além de tomar os cuidados indicados para os coloridos, aposte em hidratações com máscaras capilares ricas em óleos, proteínas (como a queratina) e aminoácidos. Também vale buscar tratamentos em salão para blindar os fios antes do verão chegar, e conquistar madeixas bonitas, como as da atriz Paolla Oliveira.

Siga esses passos para ter mais brilho

A exposição excessiva aos raios solares danifica as fibras, causando ressecamento, alteração na cor e envelhecimento, levando à opacidade. Você pode complementar os cuidados com um protetor solar capilar, o uso de chapéu e boné.

Vale investir ainda em produtos, como o óleo capilar – dê preferência à fórmulas a base de macadâmia e argan -, e no spray de brilho, que tem proteínas e ajuda a hidratar, para borrifar nos fios secos e deixá-los brilhantes, iguais aos da atriz Larissa Manoela.

Ainda precisa de dicas para acabar com o ressecamento? Conto no vídeo!

