5 erros nos cuidados com os cabelos no verão. Quais você comete?

Ter fios saudáveis exige atenção ao longo de todo ano. Porém, a temporada de calor pede uma atenção redobrada por conta de todos os fatores de risco atrelados à estação. E, muitas vezes, acabamos investindo em uma rotina que achamos ser eficiente, mas que acaba por atrapalhar mais do que ajudar! Para não cair em ciladas, listamos os erros nos cuidados com os cabelos no verão.

“Nessa época do ano, as pessoas costumam ir para a praia ou para a piscina, além de se exporem ao sol regularmente. Ao juntar o sol, o sal do mar, a areia e os componentes da água da piscina, as chances de danificar os fios aumentam”, afirma Ricardo Rodrigues, embaixador da Wella Professionals.

As altas temperaturas, por exemplo, fazem com que o cabelo fique mais seco e sem brilho. Sem a proteção adequada, as cutículas dos fios podem se abrir e alterar a fibra original, causando problemas irreversíveis.

Já o contato com a radiação UVA e UVB, danifica o fio e ele tende a ficar mais quebradiço, formar frizz e ponta dupla. Os raios solares, além de queimarem a pele, também queimam o couro cabeludo. Isso pode sensibilizar a região, causando vermelhidão e até bolhas.

Segundo Abdo Salomão Jr., Doutor em Dermatologia pela USP (Universidade de São Paulo) e sócio Efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), para quem tem os cabelos mais ralos, as chances de desenvolvimento de câncer de pele são ainda maiores.

Todos os cabelos são afetados?

Vale destacar que todo cabelo sofre com os danos causados pelo sol, piscina, praia, mas alguns tipos precisam de uma atenção especial. Os cabelos coloridos, por exemplo, estão mais propensos ao ressecamento, então demandam uma hidratação extra. O calor também pode abrir a cutícula e desbotar a cor.

Já quem tem cabelos cacheados ou crespos, precisa ficar alerta com o sal do mar, que aumenta a porosidade dos fios, prejudicando a saúde da fibra capilar.

“No caso das escovas progressivas é a mesma coisa, precisamos ter mais cuidado, porque tudo isso afeta a estrutura do nosso fio. Se essa estrutura está prejudicada e não está 100%, a chance de o fio quebrar, estar mais frágil e danificado é enorme. Então quem tem cabelo tingido, descolorido, quem faz escova progressiva, tem que ter um cuidado ainda maior”, explica Cintia Guedes, dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD).

5 erros dos cuidados com os cabelos no verão

1. Não usar produtos com proteção térmica

Um dos principais erros é não proteger os fios adequadamente contra a exposição à radiação dos raios UVA e UVB. Afinal, a radiação ultravioleta danifica e fragiliza o cabelo, deixando-o mais seco, opaco e quebradiço.

Por isso, é fundamental usar um protetor solar nos fios, normalmente em forma de spray ou bruma. O produto também protege o couro cabeludo, prevenindo o câncer de pele na região.

“No geral, aplicamos o filtro solar nos cabelos secos 20 minutos antes da exposição solar; se for para a água, de preferência uma meia hora, 40 minutos, para que o produto seque um pouco no cabelo. E toda vez que entrar na água ou fizer qualquer atividade que transpire extremamente, é indicado reaplicação desse produto”, afirma Lilian Brasileiro, especialista em Dermatologia e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Vale reforçar que o protetor solar deve ser um específico para a região, já que o comum, usado no rosto e no corpo, pesa nos fios, deixando o cabelo com um aspecto oleoso.

2. Não cuidar dos fios depois de sair da água

A água do mar e o cloro da piscina deixam o cabelo extremamente ressecado. Por isso, o ideal é que, ao sair desses ambientes, você lave os fios como água doce. Essa dica é importante também para quem tem fios loiros, pois previne que o cabelo fique desbotado ou verde.

Além disso, como no verão o uso de produtos como fotoprotetores e cremes para a hidratação das pontas acaba sendo mais frequente, lavar e enxaguar bem os fios durante o banho é fundamental para tirar totalmente os resíduos.

3. Usar elásticos e piranhas com metal

Para tentar driblar as altas temperaturas, é normal prender mais o cabelo durante a estação. Mas se você geralmente recorre ao uso de elásticos com fecho metálico ou presilhas naquele estilo bico de pato, de metal, o ideal é abandonar essas opções, segundo os especialistas, pois o material aquece demais e pode prejudicar os fios.

Dê preferência à piranhas de plástico e elásticos sem partes de metal. Outra dica é evitar pentear ou prender o cabelo enquanto ele ainda estiver molhado, pois o fio estará mais propício a quebras do que quando estiver seco.

4. Não usar máscaras de hidratação e/ou nutrição

No verão, as pessoas ficam mais expostas a uma série de fatores que alteram a saúde dos fios, como o sol, a praia e a piscina. Com isso, a hidratação e nutrição do cabelo se tornam ainda mais importantes e as máscaras capilares serão suas grandes aliadas.

Um bom leave-in e óleos capilares também ajudam a “reter a água” no cabelo que seria perdida por conta do ressecamento do fio nas altas temperaturas.

O ideal é que esse cuidado ocorra antes, durante e depois da exposição a esses fatores, fortalecendo os fios previamente, criando uma camada de proteção no momento da exposição e reduzindo os danos posteriormente.

5. Beber pouca água

Muitas pessoas ficam tão focadas em produtos revolucionários para hidratar e cuidar dos fios que esquecem que a hidratação “de dentro para fora” é fundamental para ter um cabelo mais saudável.

Beber água com frequência previne a desidratação no corpo e, consequentemente, dos fios. Assim, vale sempre ter uma garrafinha por perto e ir se hidratando ao longo do dia – principalmente em dias mais quentes e secos.