Corte Wixie: já ouviu falar? Saiba tudo sobre ele

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

O corte wixie está ganhando visibilidade no exterior, e atraindo a atenção aqui no Brasil. Ele é uma versão moderna do cabelo curto, com as laterais mais longas, inspirado no pixie. E também tem franja.

Mas atenção: primeiro é essencial entender qual é o formato do seu rosto, já que são necessárias algumas adaptações.

Corte wixie para cada formato de rosto

Redondo: a franja reta pode combinar com as laterais mais alongadas para equilibrar o visual e alongar o rosto.

Quadrado: pede uma franja mais arredondada, o que vai ajudar a suavizar os ângulos da face.

Oval ou coração: podem ser customizados sem técnicas específicas, pois são considerados formatos mais harmoniosos.

Textura do cabelo x corte wixie

O corte wixie pode ser adaptado para todas, desde os lisos até os crespos. Mas fica melhor em quem tem cabelos finos, uma vez que nos cabelos grossos ou cacheados, a finalização pode demorar um pouco mais.

E, por falar em finalização, quem tem madeixas mais finas pode usar um mousse com ou sem secador. Vale lembrar que para as laterais ficarem mais bagunçadinhas, pode ser preciso usar o secador. Lembre-se de aplicar um CC Cream com proteção térmica, para evitar que a ferramenta de calor danifique seus fios. Outra dica é aplicar um gel para ajudar a modelar o visual.

Manutenção do wixie

Cabelo curto precisa de uma visita frequente ao salão. Se considerarmos que os fios crescem um centímetro por mês, ele perde o corte rapidamente. Portanto, considere aparar uma vez a cada 30 ou 45 dias.

Cuidado com a transformação radical

De transformação você sabe que eu entendo. Por isso, se você tem o cabelo médio ou longo, não indico fazer algo tão radical. As chances de não gostar do visual são grandes. Aconselho a ir cortando aos poucos até chegar ao wixie, combinado?

