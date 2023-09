Trend alert: blunt bob é o novo queridinho das famosas

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Já ouviu falar do Blunt Bob? É uma versão contemporânea do clássico bob. O corte de cabelo na base do pescoço se distingue por suas pontas retas com desfiado delicado e simétrico, criando um visual elegante e moderno.

Com quem combina?

É indicado para cabelos lisos, como o da atriz Carolina Dieckmann e da modelo Isabeli Fontana. Já as onduladas também podem investir no corte, mas pode ser que fique volumoso.

Infelizmente, ele não vai combinar com cacheadas, uma vez que as pontas são retas e não criam camadas. Mas é possível personalizar para se adequar a textura.

Outro ponto: é recomendado para todos os tipos de rosto, em especial os redondos, pois ajuda a afinar. Converse com o seu cabeleireiro se ele consegue adaptar esse corte para você.

Não quero cortar

Então invista nas laces. Recentemente, a empresária Kim Kardashian apareceu com o blunt bob, mas era peruca, com acabamento elegante. Aliás, recorrer ao lace é uma opção para mudar os cabelos em comprimento, textura e coloração, sem ter que passar por processos químicos, cortes ou transformações.

Como cuidar do Blunt Bob?

A manutenção deve ser feita no salão, no máximo, a cada dois meses, porque em um mês os cabelos crescem cerca de 1 cm a 1,5 cm e acaba perdendo o estilo.

Para conquistar um visual igual ao da influenciadora Hailey Bieber, a hidratação e a reconstrução não podem ser deixadas de lado. Invista em uma linha com óleos essenciais de buriti, monoi e proteína da seda, esses componentes são um diferencial para manter os fios saudáveis.

Como finalizar?

Se quiser o look liso, aplique um CC Cream e seque com uma escova redonda. Pode finalizar as pontas com a chapinha. Você pode investir no ondulado também, usando um babyliss. Vale borrifar spray de brilho no final.

