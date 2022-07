Rodrigo Cintra lista 5 cortes para valorizar os cabelos brancos

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

A transição para o cabelo branco pode ser um pouco difícil para algumas mulheres, pois além da nova cor, que já causa uma grande mudança no visual, a textura também fica diferente, o que acaba a adaptação da nova imagem.

As madeixas brancas e compridas envelhecem e passam uma imagem de descuido. Já um corte mais curto e estilizado tem o poder de te deixar com uma aparência moderna, ousada e ainda valoriza os fios.

Essas dicas não são regras e você só deve segui-las se quiser. Em todo caso, antes de investir em qualquer corte, converse com o seu cabeleireiro para entender se ele funcionará para você. Certo? Vamos às dicas.

Repicado médio

Se você quer manter seus cabelos mais longos, mas sente que precisa dar um up, o corte médio, na altura dos ombros com camadas pode ser a solução. Assim os fios ficam bem distribuídos e com mais movimento, como fez a influenciadora Ana Soares.

Bob Hair

Ele tem a base reta, na altura do pescoço, acompanhando algumas camadas, que ajudam a dar volume e movimento, além de deixar o look bastante moderno, como as madeixas da atriz Samara Felippo.

Chanel, o clássico

Ele é coringa e vai te deixar muito estilosa, mas sem caretice. O Chanel pode ter a base reta ou desfiada e o comprimento também pode variar entre linha da mandíbula, como fez a escritora Joanna Moura, ou no meio do pescoço.

Pixie: prático e estiloso

Agora, se você quer radicalizar e adotar um visual cheio de atitude, o pixie é para você. Assim como os demais cortes, ele pode ser desfiado ou não, tudo vai depender do seu rosto, textura e objetivos. Também pode ser acompanhado de uma franja mais longa ou um repicado no topo, como os da atriz Jamie Lee Curtis.

Cores e mais cores

Sabe o que faz o cabelo branco não deixar a pessoa com o visual monocromático? Usar cores na maquiagem e nas roupas. Veja os exemplos da atriz Andie Macdowell, que estava com um penteado mais liso, estilizado com gel, e o destaque para a make com pedras esverdeadas. Em outra ocasião, os fios cacheados e volumosos foram acompanhados de um terninho em tons de rosa.

Como cuidar?

Os fios brancos são bastante ressecados e também tendem a ter mais frizz, então capriche na hidratação com produtos ricos em óleos, principalmente o de argan e macadâmia. Vale lembrar: para remover o tom amarelado, que ocorre nos fios brancos por conta do envelhecimento e da poluição, é importante investir em uma linha com xampu, condicionador e máscara roxa (ou azul).

Nesse vídeo trago dicas de como cuidar dos cabelos brancos: