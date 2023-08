Cabelos de “Fuzuê”: Rodrigo Cintra faz um raio-x das personagens

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

A novela Fuzuê (Globo) estreou e se você está acompanhando a história da trama, deve ter notado os belos cortes de cabelo e colorações das personagens principais. Por isso, selecionei algumas ideias para você conferir e arrasar nos looks. Vem ver, porque está o maior fuzuê!

Giovana Cordeiro há pouco tempo estava com o corte long bob, interpretando Xaviera, em Mar do Sertão. Mas, agora, em Fuzuê, surge repaginada com fios longos. A personagem dela, Luna, investiu em camadas desde a região da testa, que valorizam os cachos, mantendo o volume equilibrado.

Marina Ruy Barbosa mudou suas madeixas para interpretar Preciosa. Com alguns centímetros abaixo dos ombros, ela adotou um corte reto. Também mudou a coloração, partindo para um loiro acobreado, mas com seu ruivo de fundo. Para quem quiser investir no look, é preciso lembrar que estes tons podem desbotar facilmente, ainda mais se quiser ficar com o visual bem chapado. Por isso, precisa usar um CC Cream com proteção térmica na hora de finalizar. Spray de brilho também protege após as ferramentas de calor e permite fios mais reluzentes.

A personagem Alícia (Fernanda Rodrigues) aparece com nuances loiras em um fundo mais escuro. O comprimento também chama a atenção e pode ser resultado de uma extensão. Mas veja que, para ela, ficou ótimo, pois o corte tem algumas camadas que conferem movimento. O truque para finalizar é apostar em babyliss, como ensino nesse link

A veterana Lília Cabral há anos aderiu ao curtinho. Em Fuzuê, ela interpreta Bebel. A personagem aposta em camadas repicadas que criam textura e leveza ao redor do rosto. Para se inspirar no corte, a escolha das camadas dependerá da densidade dos cabelos e da preferência pessoal. Além disso, a visita ao salão deve ser frequente, uma vez a cada 30 ou 45 dias.

E atenção: tem fios longos e quer apostar nesse look? Nada de fazer uma transformação radical, pois muitas não gostam. Vá cortando aos poucos para ir se acostumando, combinado?

Gostou das dicas? Neste vídeo ensino como decidir qual o melhor corte de cabelo para você: