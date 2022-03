Como ter cabelos saudáveis, brilhantes e sem frizz

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Quem aqui dorme com os fios molhados? Ou prende com eles molhados? Ou, na hora de secar, não aplica um protetor térmico, mesmo que seja só para tirar a umidade? Se você respondeu eu, saiba que esses pequenos hábitos, que parecem inofensivos, mas ocorrem por longos períodos, são os que mais causam estragos e te impendem de ter cabelos saudáveis, brilhantes e sem frizz. Quando você vê, eles já estão caindo, sem vida e opacos. Sei que muitas passam por esse problema. Por isso, trago algumas dicas do que fazer e evitar.

Lavagem com xampu e condicionador

Acredite, lavar o cabelo em água morna – já que a água quente danifica – , com uma linha específica para a sua textura/necessidade, é fundamental. Pode parecer uma dica simples, mas vejo crespas usando produtos para madeixas lisas, por exemplo. Não vai funcionar e você só vai gastar dinheiro. Tem mais: nada de friccionar a toalha na hora de secar. Isso vai deixar os fios mais eriçados, promover a quebra e o aparecimento de frizz. Dê preferência a uma toalha de algodão, sempre amassando ou apertando delicadamente as mechas.

Não faça misturinhas para potencializar o xampu

Esqueça. Receitas caseiras, como diluir anticoncepcional no xampu, por exemplo, podem ser perigosas, causar diversos efeitos colaterais, como alergias, ressecamento do couro cabeludo e caspa. Sem contar que não traz efeito tópico, pois não consegue ser absorvido. Ao invés disso, invista em máscaras.

Evite deixar a máscara de hidratação por mais tempo

Os produtos são desenvolvidos e testados e assim é definido o tempo de uso. Depois do período informado na embalagem, o creme/máscara deixa de fazer efeito. Por isso, dê o tempo de pausa e enxágue. E vale ter algumas opções para o seu tipo de cabelo/problema e intercalar o uso até notar a diferença. Só que muitas vezes você vai precisar fazer uma hidratação/tratamento no salão e eu explico: alguns ativos, que realmente fazem diferença em uma única aplicação, só podem ser manipulados por profissionais. Vale conversar com o seu cabeleireiro.

Continua após a publicidade

Cortar não faz as madeixas crescerem

Não existe comprovação científica. Mas fazer a manutenção do corte é essencial para mantê-lo bonito e remover as pontas quebradiças e duplas. Além disso, tira aquela sensação de comprimento ralo e maltratado. Mas se você sente alguma lentidão no crescimento, converse com o seu cabeleireiro e procure uma orientação de um dermatologista para descobrir a origem do problema.

Procedimentos químicos podem fazer o cabelo cair

Mas aí tem uma série de fatores: se o seu couro cabeludo é sensível e você não fez o teste de mechas; se o produto não é regulamentado; se não foi realizado por um profissional… Se há queda após um procedimento químico, vale entender o que aconteceu. Agora, se ela ocorre diariamente ou você sente um afinamento, aí precisa procurar um dermatologista, já que prender ou pentear os fios molhados, estresse e ansiedade, alimentação desequilibrada, entre outras causas levam a esse transtorno.

Finalizador e protetor são essenciais

Pode incluir esses produtos no seu haircare, principalmente se você é fã do secador e da chapinha – aliás, quem lava os fios à noite precisa secar, pois se você tem o costume de dormir com eles úmidos/molhados, pode desenvolver fungos que levam a caspa, a queda, a quebra e ao frizz. Além de aplicar um finalizador após a lavagem, o protetor térmico é importante para evitar que o calor excessivo deixe suas madeixas danificadas e sem brilho.

Nesse vídeo trago mais dicas de como manter os cabelos saudáveis: