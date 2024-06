Chapinha e secador: como proteger os fios das ferramentas de calor

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Você usa muita chapinha, secador e modeladores de cachos? A utilização constante dessas fontes de calor pode causar sérios danos, como ressecamento, opacidade e, ainda, ocasionar quebra, pontas duplas e frizz.

Mas, Cintra, o que eu tenho que fazer para proteger meus cabelos? Vem comigo para saber mais!

Protetor térmico

Esse produtinho é o seu melhor aliado! Aplicá-lo antes de expor o cabelo às fontes de calor é a maneira certa de evitar danos. Ele atua criando uma barreira protetora que hidrata e protege contra as altas temperaturas. Além disso, muitos protetores térmicos oferecem proteção UV, ajudando a prevenir problemas causados pelos raios solares, como o desbotamento.

Ao usar o secador

É importante ficar atenta à distância do jato, que deve ser de 10 a 15 cm da raiz. Dessa forma, você não estimula tanto a oleosidade no couro cabeludo.

Cuidado com a chapinha



Na hora de passá-la, separe o cabelo em mechas, coloque o aparelho na raiz e deslize até as pontas. Repita três vezes em cada mecha e não pare com a chapinha no momento que estiver deslizando, pois você corre o risco de deixar uma marca nos fios.

Babyliss

Para não queimar ou danificar as mechas, elas já devem estar secas e penteadas. O babyliss deve ficar na vertical. E o tempo de contato dos fios com o aparelho deve ser de 10 a 15 segundos.

Existem vários vídeos no YouTube que a pessoa “esquece” o modelador nos cabelos e as madeixas queimam e quebram, literalmente.

Hidratação

Máscaras de regeneração com nanoproteínas e tratamentos com aminoácidos, ácidos graxos e fontes de ômega 6 e 9 são excelentes opções para manter os cabelos saudáveis.

Para cabelos crespos e cacheados, que também usam ferramentas de calor, o banho de colágeno pode deixar os fios mais emolientes, combatendo o ressecamento e a opacidade, formando uma barreira protetora que retém a umidade.

Gostou das dicas? Quer saber se os seus cabelos estão quebrados ou são fios novos nascendo? Assista ao vídeo, abaixo:

