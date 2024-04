O que acontece com os cabelos durante o outono?

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

O outono pode trazer uma série de desafios para os cabelos pelas baixas temperaturas. Nestes meses, o banho com a água mais quente pode desencadear problemas no couro cabeludo, como o excesso de oleosidade, que pode levar a caspa, e o comprimento e pontas podem sofrer com o ressecamento e o frizz. O vento mais gelado também contribui para deixar esses fiozinhos mais arrepiados, além de embaraçados. Mas dá para fugir de tudo isso!

Como cuidar dos cabelos no outono

Tente lavar com água morna

Eu sei que é difícil, mas banhos escaldantes fragilizam, e muito, os cabelos, pois retiram a proteção natural, deixando-os ressecados, sem brilho e quebradiços. A água quente também pode acentuar a queda. Se não der para evitar, diminua o tempo no banho quando for lavar a cabeça.

Outra dica é finalizar com uma água mais morna – e, para as corajosas, até gelada. Isso ajuda a fechar as cutículas, resultando em brilho e menos frizz.

Proteção térmica antes das ferramentas de calor

Nessa época do ano, você vai acabar usando mais o secador ou difusor. Só que as fontes de calor contribuem para o ressecamento e opacidade, podendo levar a pontas duplas e aos cabelinhos quebrados – que ficam espetados.

Tenha em sua prateleira um CC Cream com proteção térmica e passe antes do secador, chapinha e babyliss. Não é um exagero. Como o nome diz, ele ajuda nos cuidados e na proteção, evitando ainda que a cor desbote.

Hidrate bem os fios

Os cabelos são compostos por uma massa, fundamental para manter a estrutura original. E por conta da água quente, das ferramentas de calor, dos penteados, do vento mais gelado e da poluição eles tendem a ficar porosos, quebradiços, sem brilho, com frizz e falta de caimento.

Por isso, sugiro que no outono você invista em produtos mais hidratantes. Uma linha com shampoo, condicionador e máscara. Aliás, na hora de escolher esta última, dê preferência às fórmulas com óleos e proteínas.

A queratina também pode ajudar, mas, em excesso, sobrecarrega os fios, deixando-os mais duros. Não exagere. Nesse vídeo, explico qual é a frequência ideal para hidratar os cabelos:

Temos ótimos produtos para fazer uma boa hidratação em casa. Mas no salão é possível passar por tratamentos com reposição de nutrientes em poucos minutos para potencializar os cuidados que você já tem.

Finalizadores ideais na estação

Você, que me acompanha aqui na Claudia, já deve ter lido muito sobre óleo de reparação. Ele é essencial para manter o comprimento e as pontinhas mais saudáveis. Basta aplicar algumas gotinhas nas mãos, friccionar bem e espalhar.

Outro produto que sempre indico é o spray de brilho, independentemente da sua textura. Ele cria um filme protetor, ajuda a minimizar o frizz e, como o nome diz, deixa os cabelos mais brilhantes.

Dessa forma, você consegue manter seus fios mais saudáveis no outono.

