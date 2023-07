6 dicas de Rodrigo Cintra para hidratar cabelos secos

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Você já ficou alguma vez com aquela impressão que o seu cabelo estava com aparência seca só de olhar ou tocar? Essa situação é mais comum do que você imagina, mas pode afetar a autoestima já que essa condição pode resultar em frizz, quebra e falta de brilho. Por isso, trouxe algumas dicas valiosas para você colocar em prática já.

1) Use shampoo hidratante

Ele vai ajudar na emoliência desde o começo da lavagem. Entre os ativos que mais funcionam nessa etapa temos a pró-vitamina B5, proteínas da seda e óleos essenciais (buriti e monoi). Observe essas indicações no rótulo do produto.

2) Não pule o condicionador

Ele tem vários benefícios para quem sofre com o ressecamento. Opte por aqueles com ativos de tratamento, contendo vitaminas, queratina e proteínas. Evite fórmulas com sulfatos e detergentes, pois podem prejudicar a hidratação. Dê o tempo de pausa indicado na embalagem para que haja efeito. E enxágue bem, uma vez que deixar resíduos não traz benefícios e ainda pode deixar os cabelos oleosos e pesados.

3) Aplique um CC Cream

É um produto mais universal, isto é, pode ser usado por todas as texturas, e tem várias ações, como reter a umidade nos fios e alto poder de hidratação. Invista naqueles com vitaminas C e E, que ajudam a deixar as madeixas mais macias, assim como a proteína do linho. Pode ser usado antes do ativador de cachos. Depois é só finalizar.

4) Hidratar em casa

De duas a três vezes por semana você precisa intensificar a hidratação com máscaras que podem ter os mesmos ativos já citados. Lembrando que já contei aqui em CLAUDIA como fazer esse processo durante a lavagem, usando óleo capilar e conto a importância de usar uma toalha quente.

Continua após a publicidade

5) Hidratar no salão

É diferente, acredite. Existem tratamentos em lavatórios que são potentes e não duram nem 15 minutos. Rápido para quem não tem tempo a perder. Para os ressecados, sugiro produtos que tenham colágeno na composição, pois eles devolvem o brilho e a maciez que você tanto procura. Converse com o seu cabeleireiro.

6) Outras opções

Vai fazer toda diferença adicionar um sérum à base de lipídios (óleos) que trata os fios enquanto você dorme, pois eles agem tanto na camada externa quanto na interna. Recomendo ainda você ter um óleo para reparar as pontinhas e um spray de alto brilho para o comprimento.

Em tempo: lembre-se da vitamina T

Eu sei que muitas só gostam de ir ao salão para uma transformação, mas a manutenção com a vitamina T (Tesoura) é importante para manter as pontinhas secas bem longe. No vídeo abaixo, conto qual é o tempo ideal para cortar cabelos ressecados: